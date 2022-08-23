Десять идей короткой стрижки длиной до ушей, которые смотрятся весьма стильно

Стрижка длиной до ушей позволяет создавать дерзкие и объемные короткие прически для современных женщин. Но, прежде чем коротко подстричься, важно удостовериться, что такая длина подойдет к форме лица. Также необходимо определить подходит ли такая стрижка для текстуры волос. Кроме этого, нужно выяснить, требует ли она ежедневной укладки и как будет выглядеть при минимальном уходе.

Вот несколько фото стрижки длиной до ушей, которые помогут принять окончательное решение.

Асимметричная стрижка с глубоким боковым пробором

Боковой пробор и асимметрия – это, безусловно, хорошая идея. Больший объем и длина с одной стороны делают образ более острым. Суперлегкое средство и утюжок для укладки добавят прическе еще больше объема.

Кефаль-пикси с апельсиновыми прядями

Дерзкая стрижка кефаль-пикси с прядями апельсинового цвета – это уникальный образ, который встретишь нечасто. Чтобы поддерживать стиль, придется часто регулярно посещать салон – примерно каждые 6 недель.

Боб, закрывающий уши, для густых волос

Если волосы густые и хочется достаточной высоты сзади, идеально подойдет уложенный боб. Эта стрижка придает убирает лишнюю тяжесть у густых волос, придавая им легкость, хорошую форму и высоту. Подходит для любой формы лица и текстуры волос. Потребуется укладка феном с круглой щеткой.

Длинная пикси для женщин от 40

Длинная заостренная пикси – как раз то, что нужно, для дам после 40 лет. Гладкий верх, подрезанные уши и зад соответствуют классическому стилю. Для укладки потребуется фен, плоская или круглая щетка и разглаживающий крем. Посещать мастера придется каждые четыре недели.

Короткая клиновидная стрижка

Этот стиль идеально подходит для пожилых женщин. Длинный боб до ушей облегчает уход и укладку. Такую стрижку стоит выбирать дамам, имеющим естественную седину.

Короткая стрижка бокс с микро челкой

Короткий бокс с челкой – хороший выбор для девушек с тонкими ослабленными волосами. Микро челка придает забавный вид. Углы прямого среза у тупого боба нужно срезать, чтобы образовался подъем. Кончики можно подвернуть с помощью щетки.

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Короткая стрижка под углом с боковой челкой

Стрижка очень модная и при этом удобная. Она проста в укладке и идеально подходит для занятых женщин.

Пикси с длинной боковой челкой

Длинная боковая челка на пикси позволит выглядеть загадочно. Короткая задняя часть и более длинный перед создают длинный визуальный эффект. Чтобы уложить стрижку, достаточно быстро высушить их феном и круглой щеткой. Для разнообразия и изменения текстуры можно завить волосы. Посещать мастера потребуется один раз в 4 недели.

Прямой боб с длинной челкой

Такой небрежный боб могут выбрать девушки с прямыми волосами. Длинная челка скрывает высокий лоб и морщинки. Стрижка может быть адаптирована к любой форме лица.

Пикси-боб на прямых пурпурных волосах

Очень смелый образ получается с коротким пурпурным пикси-бобом. Он хорошо подходит именно для прямых волос и создает невероятный объем. Стрижку можно адаптировать к разным формам лица с помощью челки.