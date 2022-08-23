 

Жителей востока Германии возмутила антироссийская политика Берлина

23.08.2022, 6:50, Новости дня
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Немецкий город Шведт захлестнула волна гнева из-за поспешного эмбарго на нефть из России, сообщил корреспондент Financial Times Гай Шазан.

Автор статьи отметил, что в городе Шведт расположен крупный нефтеперерабатывающий завод, который зависит от российских поставок по трубопроводу «Дружба». По его словам, горожане опасаются закрытия НПЗ из-за решения властей. Мэр Шведта Аннекатрин Хоппе назвала это «поистине кошмарным сценарием», пояснив, что он приведет к безработице и проблемам с энергоснабжением.

«Шведт захлестнула волна гнева после того, как Германия согласилась на эмбарго. Некоторые жители поинтересовались, почему власти не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые также связаны с «Дружбой», но выторговали себе временные отсрочки, ссылаясь на отсутствие альтернативы российской нефти», – передает РИА «Новости» слова Шазана.

Как рассказал изданию проживающий в этом населенном пункте депутат бундестага Йенс Кеппе, горожане считают, что они стали «разменной монетой в чужой игре». «Санкции, которые в итоге вредят тебе больше, бессмысленны. Эмбарго на нефть не навредит РФ – они просто начнут продавать ее кому-то другому», – сообщила Урсула Патц.

Ранее американское издание The National Interest сообщило, что западные санкции не смогли развалить российскую экономику, с экономической точки зрения Россия «ни на грамм не пострадала», тем временем страны Европы столкнулись с двойной проблемой нехватки топлива и ростом цен на энергоносители.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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