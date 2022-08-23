Рабочий пострадал в Ярославле при падении пятитонной конструкции на лед спорткомплекса

Хоккейный клуб «Локомотив» (Ярославль) сообщил, что в результате обрушения медиакуба на «Арене-2000» пострадал один из рабочих, угрозы его жизни нет.

«В понедельник, во время проведения монтажных работ нового медиакуба УКРК «Арена-2000», произошла неординарная ситуация. Неконтролируемо трансформировался и подвергся скручиванию металлический каркас куба. В этот момент рядом с конструкцией находились люди, и один из монтажников был вынужден обратиться за помощью медиков. К счастью, угрозы здоровью специалиста нет, и в ближайшее время он будет выписан из одной из ярославских клиник», – приводит сообщение клуба «Чемпионат».

В ярославском Следственном комитете рассказали подробности обрушения информационного табло на мужчину в спорткомплексе «Арена-2000».

«22 августа в УКРК «Арена – 2000» Локомотив производились работы по установке на высоте 16 метров информационного спортивного табло массой более 5 тонн. При подъеме объекта произошел надлом одной из лебедок, вследствие чего, конструкция упала, непосредственно задев старшего бригадира рабочей группы, который руководил процессом установки. 36-летний мужчина получил незначительные телесные повреждения, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

В Telegram-канале клуба уточняется, что ледовая площадка арены не пострадала. В настоящее время ведется проверка причин произошедшего. При этом вариант задержки домашней части предстоящего сезона для «Локомотива», отмены или переноса на другие спортсооружения части домашних матчей не рассматриваются.

Стоимость поврежденного видеокуба по неофициальным данным составляла 79,9 млн рублей.

—