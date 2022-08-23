Американский полковник заявил об уверенности ЦРУ в поражении Украины

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23.08.2022, 6:50, Новости дня
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Американские спецслужбы прекрасно осведомлены, что украинская армия обескровлена, но вбрасывают в СМИ противоположное мнение, сообщил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он назвал иллюзией материалы о «скорой победе Киева», которые регулярно выходят в американских СМИ. «В ЦРУ знают, что Украина проиграет. Они понимают, что ее власти пожертвовали лучшими подразделениями и не смогут предпринять контрнаступление, им в принципе никогда этого не удавалось с самого начала спецоперации. Все, что пишут в СМИ о победе Украины, – это иллюзия, которой не существует в реальности», – передает слова офицера РИА «Новости».

Макгрегор также подчеркнул, что у Киева практически закончился запас ракет для американских РЗСО HIMARS, а европейские партнеры в июле начали сворачивать кампании по предоставлению военной помощи Украине. «Все те люди в США, которые фактически разрушили Украину, сейчас отчаянно пытаются спасти положение дел, а, по их мнению, сделать это можно, только говоря ложь о реальной обстановке в стране и надеясь на помощь Вашингтона и его партнеров», – заключил он.

Ранее британские СМИ сообщали, что если Украина в ближайшие три месяца не добьется успехов при контрнаступлении в Донбассе и Херсонской области, тогда Запад ослабит поддержку. Как считают западные аналитики, у Киева остается немного времени, чтобы переломить ситуацию на поле боя. По мнению издания, «широкое недовольство избирателей» окажется большой проблемой для европейских стран, и это заставит их пересмотреть позицию по поддержке Украины и санкциям.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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