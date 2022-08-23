Загадачный случай с британским пассажирским лайнером в 1982 году

Этот случай нередко называют одним из самых странных инцидентов в авиации. Произошел он с пассажирским лайнером британской авиакомпании British Airways 24 июня 1982 года.

В это день рейс 009 вылетел из Лондона в Окленд, Новая Зеландия, с четырьмя запланированными остановками в Бомбее, Куала-Лумпуре, Перте и Мельбурне. На борту лайнера Boeing 747-200 находилось 247 пассажиров. До Куала-Лумпура самолет долетел без происшествий, а там на борт поднялся новый экипаж, чтобы вылететь в Перт.

Где-то над Индийским океаном, к югу от Явы, в окрестностях горы Галунггунг, примерно в 110 милях (180 км) к юго-востоку от Джакарты, Индонезия, экипаж впервые заметил необычный эффект на лобовом стекле, который показался им немного похожим на огонь Святого Эльма. Это погодное явление, при котором светящаяся плазма создается коронным разрядом на определенных объектах в атмосферном электрическом поле, обычно объектах в форме стержня.

Хотя было немного странно видеть подобное на лобовом стекле самолета, особенно с учетом того, что их показания погоды показывали чистое небо, экипаж не воспринял это как что-то опасное для полета, просто на всякий случай включив знаки пристегивания ремней безопасности пассажиров и защиту двигателя от обледенения, прежде чем продолжить движение в обычном режиме.

Потом в самолете начал скапливаться дым, но и тогда экипаж не стал обращать на это большое внимание. Дело в том, что в те дни курение сигарет в салонах самолетах было разрешено, так что они подумали, что это пассажиры накурили.

По мере продолжения полета запах дыма сменился запахом серы и пассажиры начали замечать, что двигатели самолета за иллюминаторами начали светиться синим, причем настолько ярко, что лопасти двигателей создавали стробоскопический эффект со светом.

Видеть это было очень странно, тревожно и жутко, но ситуация стала еще страшнее, когда самолет внезапно накренился, поскольку один из его четырех двигателей резко остановился и заглох. В кабине капитан Эрик Муди не мог понять, почему двигатель так заглох и пока он пытался взять все под контроль, второй двигатель тоже вышел из строя, затем еще один, пока все четыре двигателя не вышли из строя.

Пока испуганные пассажиры смотрели на эти сияющие двигатели и их мерцающий эффект стробоскопа, сверху на них внезапно упали кислородные маски, и они услышали устрашающе спокойное сообщение из громкоговорителя, в котором говорилось:

“Дамы и господа, говорит ваш капитан. У нас небольшая проблема. Все четыре двигателя остановились. Мы делаем все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль. Я надеюсь, вы не слишком расстроены.”

Последнее говорить явно не стоило, так как именно после этого пассажиры по настоящему занервничали. И было от чего. Теперь лайнер летел полностью лишенный электричества!

Экипаж связался с диспетчерской службой воздушного движения Джакарты и сообщил о ЧП. Но сначала Джакарта неправильно расслышала сообщение, думая, что вышел из строя только двигатель номер четыре, а не все четыре, а к тому времени, когда они выяснили, что самолет полностью обесточен, они почему-то не могли найти этот самолет на радаре, несмотря на то, что экипаж включил аварийный транспондер.

Тем временем экипаж рейса 009 произвел некоторые расчеты и решил, что, возможно, они смогут еще управлять самолетом в течении примерно 23 минут, но им была нужна значительная высота, чтобы преодолеть горы между ними и Джакартой. Альтернативный план состоял в том, чтобы изменить курс в сторону моря и надеяться на лучшее.

Несколько раз они пытались перезапустить двигатели, но это было безуспешно. И они все еще не могли понять, что произошло с двигателями. Они никогда даже не слышали о таком, чтобы все четыре двигателя разом отказали по неизвестной причине.

Все, что они могли сейчас сделать, это вести по сути обреченный самолет вперед насколько хватит сил. При этом они быстро теряли высоту и пассажиры уже смирились с тем, что они скоро разобьются. Люди вытащили блокноты и писали прощальные записки своим близким.

И вот в самый последний момент, когда экипаж уже решал, лететь ли им через горы или готовиться садиться на воду, внезапно “ожил” один из двигателей. А потом второй. Затем и третий и четвертый. Они включились друг за другом и заработали на полную мощность как ни в чем ни бывало. Это было не менее загадочно и таинственно, как и их внезапный выход из строя.

В итоге лайнер смог благополучно пролететь над горами, но затем на лобовом стекле снова появился эффект огней Святого Эльма, а потом один из двигателей снова заглох. К счастью, остальные три продолжали работать.

Их проблемы еще далеко не закончились. К тому времени, когда они достигли международного аэропорта имени Халима Перданакусумы в Джакарте, они сообщили, что ничего не видят, несмотря на ясную погоду и отсутствие облачности, и поэтому они были вынуждены сажать самолет, полагаясь исключительно на приборы.

Позже экипаж описывал, что лобовое стекло их самолета выглядело так, словно его обработали пескоструйной машиной, оно было все искореженное и мутное. Поэтому они и не видели ничего.

Посадка по приборам оказалась очень сложной, потому что система вертикального наведения не работала. Капитан Муди пытался рассмотреть хоть какие-то огни аэродрома, в то время как первый офицер кричал ему параметры изменения расстояния. Позже Муди описал эту ситуацию как “движение в заднице барсука”.

Ко всем их бедам добавилось то, что их собственные огни не работали, поэтому люди на земле не могли их видеть. Казалось, что этот самолет никак не мог совершить безопасную посадку, но они это сделали. Муди не только смог чудесным образом посадить самолет, но и ни один человек на нем не получил серьезных травм за все это мучительное испытание.

Это тут же было названо настоящим чудом и было начато расследование того, что же произошло с довольно новым самолетом и опытным экипажем. Никто из экипажа не мог понять, почему отказали все двигатели и служба управления воздушным движением не обнаружила в атмосфере ничего необычного, что могло бы объяснить это.

После тщательного расследования в конечном итоге был сделан вывод, что самолет пролетел сквозь облако пепла, выброшенное извержением вулкана Галунггунг, расположенного примерно в 110 милях к юго-востоку от Джакарты.

Было высказано предположение, что пепел вызвал возгорание двигателей и пескоструйную обработку лобового стекла, и поскольку это произошло ночью и было сухим облаком, его не заметили и не зафиксировали на метеорологическом радаре.

Что касается того, почему двигатели внезапно снова запустились, предполагалось, что когда самолет вышел из облаков, пепел размягчился и вышел из деталей двигателя.

После инцидента экипаж получил различные медали и награды, а Бетти Тутелл, одна из пассажиров, написала книгу об этой аварии под названием “Отказали все четыре двигателя”. Этот безмоторный ужасающий полет также вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное скольжение в небе на самолете без работающих двигателей.