 

В Пекине представили новинки из мира робототехники

23.08.2022, 6:20, Разное
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На выставке робототехники в Пекине китайские компании представили свои новейшие продукты: от гуманоидов до спортивных, промышленных и медицинских роботов. Как передаёт NTD, всего представлено более 500 экспонатов от 130 компаний, причём некоторые их роботов — уже не просто выставочные образцы, они уже вовсю используются в повседневной жизни.

100 собак-роботов весело танцуют, виляя головами и хвостами в такт музыке. Они приветствуют посетителей выставки робототехники, которая открылась в Пекине.

Китайские компании показывают свои новейшие продукты: от гуманоидов до спортивных, промышленных и медицинских роботов.

Человекоподобные машины вызывают двоякие чувства. Они очень похожи на людей, но всё же остаются бездушными роботами.

ЛИ БОЯН, глава EX Robots: Мы уделяем больше внимания лучшему взаимодействию между людьми и роботами, а также мимике машин. Мы обнаружили, что многие сферы услуг особенно нуждаются в таких способностях.

Этих роботов разработали учёные из Шанхая. Один может стать партнёром в кёрлинге, второй — в катании на лыжах. Однако сферу их применения можно значительно расширить.

ЧЭНЬ СЯНЬБАО, разработчик роботов: Этого робота можно использовать в суровых условиях, на поверхностях, покрытых льдом и снегом, на большой высоте. Он сможет заменить дежурных или патрулирующих людей для выполнения задач беспилотного обнаружения.

А некоторые роботы — уже не просто экспонаты. Например, этот делает посетителям ПЦР-тесты на коронавирус. Подобные используют в трёх районах Шанхая.

Что касается медицинской сферы, то на выставке показывают хирургического робота Toumai. Он умеет проводить операции удалённо.

ЛИ ЮЙ, вице-президент Shanghai Microport MedBot: Многие сложные операции обычно выполняются старшими и опытными хирургами, но теперь роботы могут помочь молодым врачам быстро научиться сложным операциям.

Также на выставке показывают роботов-пожарных, которые способны полчаса выдерживать температуру до 1000 градусов по Цельсию.

В целом представлено более 500 экспонатов от 130 компаний.

Дата выхода в эфир 19 августа 2022 года.


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