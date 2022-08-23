 

Игуаны, километры кроссовок и Рики Мартин за стенкой: Гусева обо всех тайных уголках на вилле Киркорова

23.08.2022, 6:00, Разное
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“Филипп обосновался здесь лет 15 назад, – начала показывать дом друга Катя. – У него классическая американская вилла в два этажа. В ней восемь спален, детские комнаты, бассейн на улице и гостевой домик, в котором я жила”.

Катя перечислила все, чем богато звездное имение: “Рядом – поля для гольфа. На участке среди пальм бегают живые игуаны, прямо с ветки можно сорвать кокос, есть зона для барбекю. А сосед Филиппа по этому элитному коттеджному поселку – сам Рики Мартин. Фактически он живет за стенкой. И даже однажды с балкона видела его на пробежке”.

По словам Кати, самый большой балкон в доме – в спальне Киркорова. Отсюда открывается потрясающий вид. “Отдельной гардеробной в особняке нет, но шкафы Филипп забиты дорогими брендовыми вещами – тут километры кроссовок, сотни кепок и шорт”.

Американский дом короля российской эстрады больше напоминает музей. “Повсюду на стенах в рамах здесь висят журнальные обложки с Киркоровым, страницы его интервью разных лет”, – сообщила Гусева.

Словом, у Киркорова по ту сторону Атлантики – райская жизнь!


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