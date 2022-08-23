Мнение: Моряк – с печки бряк

А вот, кстати, интересный ролик подогнал читатель. Нет, про сам песняк Ромы Зверя мне сказать нечего – слов я там ни одного не разобрал, а с музыкой тоже как-то всё напряженно, по-моему, в ней явно не хватает нот. Но вот сама по себе история, которую в ролике ПОКАЗАЛИ – по-своему занятная, при всей ее простоте.

В общем, в клубе сидят три девахи, к ним подходит бравый военный моряк почему-то в парадной форме, приглашает одну на танец – та его отшивает, а когда отважный капитан продолжает клеиться – заказывает ему “принеси клубники!” Ну и лихой морской волк отправляется бегом (почему-то не на такси) искать внезапной даме сердца клубнику в Питере посреди ночи. Вот он бежит-бежит, а девки сидят-сидят…

В принципе – интересно, чем дело кончится – хотя и не очень. Но все-таки интрига присутствует. И я даже могу понять мотивацию молодого героя: дело, думается мне, не в том, что он почувствовал себя золотой рыбкой на посылках у помолодевшей бабы Яги (как охотно сейчас взвыли представители запрещенного “Мужского государства”, засевшие в старперских пабликах типа ЖЖ); нет, объяснение может быть куда более брутальным – проклятый мачо оказался не на шутку задет тем, что в этом гадюшнике НЕ ВСЁ ему подвластно – в общем, под вопросом оказался его глубокий нарциссизм! И вот, чтобы ненароком не разрушить свою глубоко порочную картину мира, он бросается за клубникой “туда не знаю куда” по ночному городу. Психологично, жизненно – верю!

Но – тут же и самый глубокий и позорный провал всего зрелища (как говорится – поставьте ЖЖ на паузу, попробуйте сами догадаться, что в видео было не так; если не догадались – читайте дальше).

Так вот дальше – этот гимн мужской самовлюбленности, составляющей суть любого мачизма, дает самого настоящего “петуха”! ВНИМАНИЕ: наш морячок бежит свой кросс по городу, и где-то километрах в пяти от несостоявшейся партнерши находит-таки круглосуточный магазин “Продукты”. Одна преграда – магазин НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ!

И вот тут – засада: бравый мореход, хотя и видит магазин прямо по курсу, вместо команды “На абордаж!!” зачем-то… дает команду на погружение! И – ныряет в подземный переход, словно он не боевой офицер, а паршивый салага!

Я посмотрел – ролик от 2014 года. В принципе, уже из него ясно, почему у нас с флотом ничего не получается и не получится никогда.

Только подумать: по сюжету – герой, с одной стороны, весь во власти страсти и хочет быстрее вернуться к даме сердца, чтобы доказать ей (и себе) безграничность своих желаний; с другой стороны – он также понимает, что явно опаздывает, и пока он тут бегает странный осенний марафон, все три девки могут уже уйти, и ему не достанется вообще ни одной! Вывод напрашивался один – бежать напрямую, и к черту правила дорожного движения (мы ж не забываем, что парень, как и сам Рома – нарцисс)?!

Но – хрен. ПДД и цензура – два непреодолимых препятствия на пути незащищенного секса. Поэтому наш моряк ныряет ночью в подземный переход, а на обратном пути – опять в него же (и нам это явно СПЕЦИАЛЬНО показывают!)

Глубокий ролик. Даже хорошо, что песни нет – она не отвлекает от драматического сюжета.

Вопрос – глубже, чем в 99% российских фильмов за последние 20 лет: ВОТ ЭТО, что нам было показано на экране – это что? Это разве страсть?!

Нет, девочки: моряк, которого в 30 лет не сбила машина на бегу к любимой – не моряк, а дерьмо. Ей-богу, стыдно было на такое смотреть.