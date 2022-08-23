Грызлов в годовщину Курской битвы заявил о будущем разгроме киевского режима

Председатель высшего совета «Единой России», чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь Борис Грызлов в годовщину Курской битвы сообщил о будущем разгроме киевского режима.

«В этот день 79 лет назад завершилась одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны. На кону стояло будущее не только Советского Союза, но и всей Европы. С обеих сторон в боях на этом участке фронта участвовали более четырех миллионов человек», – написал Грызлов в авторской колонке в газете ВЗГЛЯД.

«Это была великая победа русского оружия, ознаменовавшая бесславный провал немецкой наступательной операции «Цитадель» и коренной перелом в Великой Отечественной войне. С этого момента стратегическая инициатива перешла в руки Красной армии, и советские войска перешли к освобождению территории Советского Союза, а затем и европейских стран», – отметил российский государственный деятель.

«К сожалению, не все уроки истории были усвоены должным образом. После государственного переворота 2014 года однажды уже освобожденная от нацизма Украина вновь стала рассадником преступной нацистской идеологии, где чествуют военных преступников из эсэсовских батальонов смерти и годами убивают мирное население Донбасса», – констатировал чрезвычайный и полномочный посол.

«Более того – сегодня украинская армия, действуя по образцу вермахта, обстреливает сопредельные территории Курской, Белгородской, Брянской и других областей Российской Федерации. Запятнавший себя кровью мирных граждан киевский режим не гнушается прибегать к откровенно террористическим методам, нанося удары по населенным пунктам и объектам критической инфраструктуры, включая атомные электростанции, предприятия химической промышленности и топливно-энергетического комплекса. Потерявшие связь с реальностью украинские политики трубят об иллюзорных победах и мечтают о проведении парада на Красной площади», – отметил Грызлов.

«Этому не суждено случиться. Специальная военная операция российских Вооруженных сил в Украине и на Донбассе, безусловно, достигнет всех поставленных целей. Геноциду киевского режима в отношении собственного населения будет положен конец. Нацистская идеология будет искоренена. К этому нас обязывает память о подвиге наших отцов и дедов – героев- освободителей», – подчеркнул он.

Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как сообщил глава государства, спецоперация также предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

—