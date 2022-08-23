 

Госдеп заявил о взаимодействии с Россией по инспекциям в рамках СНВ-3

23.08.2022, 5:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

США привержены беспрерывной реализации Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), санкции против Москвы «полностью совместимы» с ДСНВ и «не препятствуют проведению» инспекций в США, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

«Мы по-прежнему привержены беспрерывной реализации ДСНВ. Мы считаем, что он также необходим сегодня, как и во время вступления договора в силу», – заверил он. «Мы приостановили инспекционную деятельность из-за ковида весной 2020 года. Однако обе стороны <…> в соответствии с договором продолжили предоставлять декларации с данными и уведомления», – приводит слова представителя Госдепа ТАСС.

По его утверждению, санкции, введенные Вашингтоном в отношении Москвы в связи с ситуацией на Украине, «полностью совместимы» с ДСНВ и «не препятствуют проведению» российской стороной инспекций в США. «По этому поводу мы взаимодействовали с Россией, мы продолжим взаимодействовать с РФ по дипломатическим каналам в попытке возобновить инспекции», – отметил американский чиновник.

В свою очередь корр. ТАСС на это заметил, что, по мнению Москвы, проведению инспекций препятствуют не сами санкции и прочие ограничительные меры Вашингтона, а их последствия. В связи с этим журналист спросил у Прайса, работает ли американская сторона над урегулированием этого. «Мы взаимодействуем с РФ по этому поводу. Мы ясно дали понять, что санкции и другие меры, которые мы ввели, никоим образом <…> не противоречат нашим обязательствам по ДСНВ», – ответил представитель Госдепа.

Напомним, Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. В условиях, когда США ведут против РФ экономическую войну и прокси-войну на Украине, Вашингтон запросил у РФ первую за два с лишним года инспекцию на ее стратегических ядерных объектах.

В МИД подчеркнули, что Москва вынуждена прибегнуть к подобным действиям «вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории».

В частности, как пояснили в МИД РФ, в результате принятых с подачи Вашингтона антироссийских односторонних ограничительных мер между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории. Кроме того, затруднения для следующих в США российских инспекторов и членов экипажей российских воздушных судов возникают вследствие ужесточения визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам их следования. При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03.22 / В Совфеде оценили возможность вступления ЛНР и ДНР в состав России

14.07.20 / В Тульской области решили открыть 32 новых «Точки роста»

16.11.20 / Трамп заявил о победе на президентских выборах в США

19.07.21 / “Ну как можно быть такой красивой?”. Дорофеева станцевала секс-танец перед зеркалом

03.07.20 / Белоруссия отмечает день независимости

10.07.21 / Ингулецкий ГОК: Базовая цена для расчета рентных платежей за полезные ископаемые не должна включать расходы на транспорт

16.01.22 / На Украине заявили о «глубокой маргинализации» страны

22.12.21 / В Полтаве не смогли уволить мэра Мамая, заявлявшего, что на Донбассе воюют Россия и США

08.12.21 / Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае

30.09.21 / СНБО не может заниматься назначением олигархов – Разумков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика