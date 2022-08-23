В День флага России в Одессе появился триколор

Местные жители вывесили в Одессе флаг России, сообщило сообщество «Интересная Одесса» в соцсети «ВКонтакте».

«Утром, 22 августа, в День Государственного Флага РФ на улице Небесной сотни 3А (ранее – проспект Маршала Жукова) появился российский государственный флаг и надпись «Одесса – русский город»», – приводит РИА «Новости» текст сообщения, опубликованного в сообществе. По информации издания «Страна.ua», местных жителей, повесивших государственный символ и баннер, разыскивает украинская полиция.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к властям Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II – основательнице города. «Когда Одесса вернется в состав России, мы, несомненно, восстановим этот памятник», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, одессит Анатолий Вассерман по этому поводу.

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