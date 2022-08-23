 

Льготную ипотеку оставят до лучших времен

23.08.2022, 4:37, Разное
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Программу льготной ипотеки следует сохранить, пока в стране не стабилизируется экономическая ситуация и будет действовать высокая ключевая ставка. Как только население сможет оформлять кредит по рыночной ставке, ипотеку с господдержкой следует свернуть. Об этом заявил глава «Дом.РФ» Виталий Мутко.

По словам Мутко, длительная поддержка ипотеки со стороны государства негативно сказывается на жилищном рынке. Льготные условия поддерживают спрос, а это, в свою очередь, позволяет застройщикам повышать цены.

Параллельно планируется развивать сегмент аренды, помогая арендаторам жилья. Пилотный проект с готовыми квартирами с мебелью будет запущен в Тамбове. На аренду квартир будут выдаваться субсидии.


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