 

Детей забрала и за порог: Миддлтон сбежала после скандала с любовницей принца Уильяма

23.08.2022, 4:37, Разное
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Последнее время активно ходят слухи о том, что у принца Уильяма есть любовница, причем даже не одна. Поговаривают, будто внук Елизаветы II “погуливает” налево к своей школьной любви Джекки Крейг.

Помимо этого, теплые чувства будущий король Англии питает к модели Роуз Хэнбери. Якобы Кейт Миддлтон не удовлетворяет принца Уильяма в постеле, вот он и решил поискать “перчинки” на стороне. Причем особенно неприятно то, что женщина была вхожа в Кембриджам. Конечно, после того как Миддлтон узнала об интрижке мужа, вход в дом Хэнбери запретили.

Конечно, на фоне подобных слухов информация о том, что Кейт заметили в аэропорту с детьми и без супруга, показалась вполне понятной. Многие поклонники британской королевской семьи с пониманием отнеслись к тому, что Миддлтон могла забрать наследников и сбежать за порог супружеского дома.

Впрочем, говорят, что семья полетела в шотландский Балмор вместе, просто разными рейсами. Дело в том, что герцоги Кембриджские решили отказаться от частных джетов, ведь не так давно принца Гарри и Меган Маркл обвинили во вреде экологии из-за перелетов на личных самолетах.


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