Мнение: Новое убийство Кирова

В конце 80-х буквально вся страна (а страной тогда была не 145-миллионная Россия, а 280-миллионный Советский Союз) буквально зачитывалась книгой Рыбакова «Дети Арбата», которую печатали с продолжением в толстом журнале, а сам журнал выходил 5-миллионным тиражом, и все равно повесть тут же перепечатывали (на машинках!) и распространяли еще и в списках (так называемым «самиздатом»). Я, грешен, «Детей Арбата» так и не читал – не попался вовремя в руки, но помню, случайно подержал в руках один из номеров журнала, а так прочитал финал одной из частей романа. И тот финал мне запомнился (все-таки Рыбаков умел писать).

Герой романа Саша в еще «вегетарианском» 1934 году в сталинском СССР уже находится в ссылке – и там узнает об убийстве Кирова, от какого-то старого большевика, тоже ссыльного. Саша пока еще твердо верит в идеалы коммунизма, и потому заявляет, что, дескать, страшная потеря, но, мол, ничего, «органы разберутся». А вот старый мудрый большевик отнюдь не так спокоен, наоборот – он выглядит крайне встревоженным:

– Ох, – говорит он Саше, – очень плохие времена настают!

– Но почему? – удивляется беспечный юный ленинец.

И вот тут «старый большевик» выдает фразу, которую я запомнил с того, то ли 1987, то ли 1988 года.

– Смотри, – говорит он, – они сначала сообщили, что об организаторах и исполнителях покушения на Кирова ничего не известно. А потом тут же говорят, что его убили враги Советской власти, которые проникли повсюду и хотят уничтожить власть Советов.

– И что? – все еще не врубается Саша.

– А вот так: кто убил, они не знают, но что это какая-то организация врагов, которые к тому ж проникли везде и всюду – уже почему-то знают. Грядут очень плохие времена, Саша!

И я это запомнил еще и потому, что собственно на этом всё обрывалось – «Продолжение в следующем номере». Рыбаков, как в свое время Диккенс, отлично знал, где именно надо обрывать части! Следующую часть я так и не дождался (номера выходили раз в месяц!), но догадаться нетрудно, что там: там уже был 1937 год.

И вот сейчас я вдруг про это вспомнил, когда прочитал начало телеграм-канала Маркова – старого путинского лизоблюда, тоже «политолога». Марков пишет у себя – что твоя газета «Правда»:

«Убийца Дарьи Дугиной установлен. Это Наталья Вовк. Доказательства очевидны. 1. Она была на фестивале Традиция…» и т.д.

По пункту 1 уже можно понять, какие будут пункты 2, 3 и 4. Такие же. Другими словами, все «доказательства» – исключительно косвенные, никаких прямых нет вообще. Тем не менее по всем российским утюгам – оглушающий рёв: «Дело раскрыто!»

И вот уже тут прихотливая дорожка ассоциаций привела меня к «Детям Арбата». Пожалуй, главная угроза этих дней – чтобы то, что кажется очередным «делом Бабченко», не переросло вдруг в «убийство Кирова». Как известно, в свое время большевистской верхушкой убийство Кирова (чистая «бытовуха», как теперь считается – охранник отомстил партийному бонзе, соблазнившему его жену) – было использовано как повод для начала массовой резни, которая потом то затихала, то вновь вскипала в стране на протяжении многих лет, если не десятилетий.

Есть некоторые признаки, что и убийство Дугиной попытаются тоже превратить в новое «убийство Кирова». Надежда на одно – что история, как нам обещают, повторяется дважды: сначала в виде трагедии, а потом в виде фарса.