Проекция российского флага появилась на здании посольства РФ в США

Посольство РФ в Соединенных Штатах отметило День флага световой проекцией российского триколора на здании дипломатической миссии и конкурсом детского рисунка, сообщили в пресс-службе диппредставительства.

«Посольство Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки отметило День флага конкурсом детского рисунка и световой проекцией национального символа на здание дипмиссии», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне.

Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага, подчеркнув, что бело-сине-красный флаг «прочно вошел в нашу жизнь как неотъемлемая часть российской государственности, как символ единства нашего народа, его преданности Отечеству, готовности отстаивать национальные интересы». Он отметил, что флаг «символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим – правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии».

В День флага РФ на Поклонной горе прошел флешмоб – одного из самых больших российских триколоров, который хранится в фондах Музея Победы. Россиян также поздравили космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков, находящиеся на борту МКС.

В свою очередь сенатор Константин Долгов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что российский триколор в мире становится символом независимости и свободы.

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