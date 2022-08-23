Москва ответила Британии на заявление о праве России на участие в G20

Посольство РФ в Лондоне отреагировало на антироссийское заявление Форин оффиса, ставящее под сомнение «моральное право» РФ на участие в «Группе двадцати» (G20), призвав власти Британии прекратить расшатывать основы полицентричного миропорядка.

«Обратили внимание на очередное антироссийское заявление Форин оффиса, ставящее под сомнение «моральное право» РФ на участие в «Группе двадцати». Расцениваем этот призыв как признак явного отчаяния Лондона на фоне зашедших в тупик усилий британской внешней политики по навязыванию международному сообществу мнения об «изоляции» нашей страны на глобальной авансцене», – сообщил ТАСС представитель посольства.

«Нам представляется странным слушать нравоучения о «моральных правах» от страны, колониальные преступления которой, совершенные почти во всех уголках бывшей «империи, над которой никогда не заходило солнце», до сих пор являются предметом пристального изучения и обсуждения во всем мире. Если уж говорить о морали, то возникает закономерный вопрос, по какому праву Великобритания занимает свое место в «двадцатке» рядом с некоторыми странами, которые в прошлом сами пострадали от развязанных Лондоном хищнических, агрессивных и кровопролитных войн, обмана и разграбления их народов, массового вывоза их национальных богатств и культурных достопримечательностей», – добавил он.

«Считаем подобные заявления особенно лицемерными после того, как Великобритания вместе с союзниками по НАТО дискредитировала себя активным участием в незаконных и агрессивных военных кампаниях в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии, а также в других странах Ближнего Востока и Африки. Хотели бы также напомнить о недавних расследованиях Би-би-си о военных преступлениях, совершенных британскими военнослужащими в Афганистане», – заметили в диппредставительстве.

В посольстве «хорошо понимают мотивы, толкающие «коллективный Запад», включая Великобританию, к тщетным попыткам восстановить прежнюю, столь комфортную монополию в международных делах и в этих целях – сводить счеты с теми независимыми государствами, которые проводят суверенную политику, основанную на национальных интересов». «В этой связи приходится напомнить Форин офису, что на западные страны сегодня приходится лишь около 12% населения земного шара», – добавил российский дипломат.

«Призываем Лондон прекратить расшатывать основы успешно сформировавшегося и укрепляющегося полицентричного миропорядка, одним из компонентов которого является деятельность «двадцатки», и демонстрировать ответственный и уважительный подход к другим странам и народам», – сказал представитель посольства.

Напомним, 19 августа представитель британского внешнеполитического ведомства заявила, что у РФ якобы «нет морального права» присутствовать на G20, пока продолжается специальная военная операция на Украине. Читатели припомнили Британии более серьезные проступки королевства и призвали перестать считать себя «мерилом нравственности».

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как подчеркнул глава государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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