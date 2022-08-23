 

Россия призвала «ядерную пятерку» подтвердить принцип неприемлемости войны

23.08.2022, 4:04, Новости дня
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Россия призывает подписантов заявления о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана, сохранять приверженность его исполнению, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ международной организации.

«Мы выступили с инициативой переподтвердить принцип, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, в совместном заявлении лидеров ядерной «пятерки», которое было принято 3 января этого года», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

Он отметил, что в заявлении также подчеркнута необходимость не допустить не только ядерное столкновение, но и любую военную конфронтацию между ядерными державами. «Крайне важно, чтобы все подписанты заявления на деле демонстрировали приверженность этим положениям», – подчеркнул он.

Он также указал, что на проходящей в Нью-Йорке в эти дни Обзорной конференции ДНЯО западные страны политизируют работу над итоговым документом, «ставя свои геополитические интересы по наказанию РФ выше коллективных потребностей в укреплении глобальной безопасности».

«В условиях фактического саботажа коллективным Западом глобальной архитектуры безопасности Россия продолжает делать все возможное, чтобы сохранить «на плаву» хотя бы ее ключевые, жизненно важные элементы», – отметил он.

Напомним, 1 августа президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия заявил, что никто не сможет победить в ядерном противостоянии, и такой конфликт не должен быть развязан.

В начале января лидеры России, Китая, США, Британии и Франции выступили с совместным заявлением, назвав своей «первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков». Пятерка заявила, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», «поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия». Участники заявления также подтвердили, что ядерные вооружения «должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны». Как сообщили в МИД, заявление «ядерной пятерки» было подготовлено по инициативе России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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