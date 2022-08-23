Мнение: Китайское роботакси, невыгодные электромобили и заполярная сортировочная станция

1. ИТ-гигант Байду, – китайский аналог Гугла, – занялся разработкой беспилотных автомобилей. Глава компании утверждает, что автопилот от Байду обгонит автопилот от Теслы на целое технологическое поколение (ссылка). Роботизированные такси уже начали тестироваться на улицах китайских городов (ссылка):

Китайский ИТ-гигант Baidu стал первым оператором автономных такси на территории Китая, получившим от властей официальное разрешение брать деньги с пассажиров робомобилей, за рулем которых нет ни водителей, ни страхующих операторов. Пока беспилотные автомобили сервиса Apollo Go будут действовать только в некоторых районах двух городов. Также компания уже несколько лет тестирует свои робомобили в США. <…> Пока автопарк истинных робомобилей сервиса Apollo Go скромный: всего десять такси.

Россия тоже развивает беспилотные технологии. В наших городах и на наших дорогах особенные условия, так что наши роботы-водители будут иметь преимущество. Пока что основная надежда на Яндекс, который уже в прошлом году тестировал порядка 200 беспилотных машин.

2. Блогер Genby пишет (ссылка):



Очень сильно подорожало электричество в розетке в Германии и Франции. Интересно как чувствуют себя любители электромобилей, если цена их топлива выросла в 6 раз.

Емкость электромобиля от 60 киловатт (Болт) до 85 (Тесла). Киловатт стал стоить 0,6 евро во Франции и 0,45 евро в Германии, и это на бирже. По 0,5 евро за киловатт получается, что 80 киловатт это уже 40 евро. Порядка 20 литров бензина. Вся экономия на топливе ушла вслед за Газпромом.

3. На фоне западных санкций нам нужно как-то торговать с остальным миром, причём продолжать это делать и через Европейскую часть России тоже. Торговля через Балтийское море оказалась в зоне риска: запретить её нам европейцы не могут, однако всё же могут устроить нам некоторые проблемы (например, они уже ограничили заход российских судов в свои порты).

Это значит, что теперь вырастет значение Мурманского порта, как это было в годы Первой и Второй мировых войн. Собственно, Мурманск основал император Николай II для морского сообщения с Европой в обход Германии, и первоначально город в 1916 году назывался Романов-на-Мурмане.

Чтобы расширить нашу торговлю на севере, нужно увеличить мощность железных дорог. Это уже внесено в ближайшие планы (ссылка):

В 2025 году в Мурманской области начнут строительство первой в мире заполярной сортировочной станции. Её планируют сдать к 2030 году. Предполагается, что Шонгуй увеличит объемы железнодорожных перевозок в сообщении с Мурманским морским портом и портом Лавна до 100 миллионов тонн в год.