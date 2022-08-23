 

Автопробег по Садовому и концерт на Поклонной: столица празднует День флага России

23.08.2022, 3:16, Разное
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Столица в честь праздника украшена плакатами с триколором и флагами. На билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах размещено более 500 плакатов.

Самый большой флаг России длиной 165 метров и шириной девять метров можно увидеть на главной аллее парка Победы. Флаг создадут три тысячи человек.

На Поклонной горе пройдет главное событие праздника – большой концерт. Он начнется в 17:00. Для гостей выступят известные российские музыканты – Uma2rman, “Чайф”, “Калинов Мост”, Светлана Сурганова, Сергей Бобунец и другие группы и исполнители.

Концерт завершится фейерверком в 22:00. Небо над Москвой озарят тысячи разноцветных огней.

Также празднования пройдут на ВДНХ, в московских парках, библиотеках, музеях и галереях, культурных центрах и дворцах творчества. Например, в сети кинотеатров “Москино” покажут легендарные советские фильмы. В культурных центрах выступят юные артисты, а в парках – ансамбли народных песен и джазовые коллективы.

В ночь накануне праздника в Москве прошел масштабный автопробег с участием 300 автомобилей в цветах российского флага. Участники выстроили свои автомобили от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова.

Автопробег начался в 23:30 и завершился в 01:00. Подготовиться к праздничному заезду помогали активисты молодежного сообщества “STOлица”.

День государственного флага учрежден указом президента Бориса Ельцина от 20 августа 1994 года.


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