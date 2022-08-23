 

Жилье размером с кухню: в России нашли города с крошечными квартирами

23.08.2022, 3:16, Разное
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Аналитики нашли в России мини-квартиры – их размеры варьируются от семи до одиннадцати квадратных метров, а по площади сравнить их вполне возможно со среднестатистической кухней. Но это, кажется, не пугает жителей нашей страны, ведь такая недвижимость выставляется на продажу и даже активно покупается.

Эксперты рынка составили рейтинг городов с самыми крошечными квартирами, первое место в котором заняла Москва: здесь можно стать владельцем жилья размером 7,6 квадратов. На втором месте – Новосибирск с недвижимостью метражом 8,2 квадратных метра. А на третьей строчке расположилась столица Республики Башкортостан: самое маленькое жилье в Уфе не превышает 8,3 квадратных метра.

Крошечные квартиры аналитики также нашли в Красноярске, Казани, Санкт-Петербурге, Омске, Екатеринбурге, Челябинске и Краснодаре: метраж недвижимости в этих городах – от девяти до одиннадцати квадратов.

Стоит отметить, что такое жилье, как правило, относится к вторичной недвижимости и покупается россиянами не для личного пользования, а, скажем, для пассивного заработка. Многие становятся владельцами мини-квартир, чтобы в будущем сдавать их в аренду, а также с целью скорейшего погашения ипотеки и в последствии покупки новой удобной недвижимости, которая, скорее всего, уже будет использоваться для проживания собственниками.


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