Мнение: О превращении хорошего мальчика из приличной семьи в обычного иуду

Вообще, конечно, это удивительная трансформация! Вот ты — смышлёный мальчик из профессорской семьи, шаришь в компьютерах ещё тогда, когда они для большинства соотечественников были недоступной роскошью, делаешь на этом первые «недетские» деньги, а в 16 лет при поддержке отца-замдиректора крупного советского института Академии наук становишься уже и гендиром «своего» IT-бизнеса. Вот всего в 23 усаживаешься в кресло IT-директора крупнейшей на тот момент нефтяной компании России. А вот, используя связи родителей: отца — в правительстве, матери — в парламенте, становишься лоббистом едва ли не самой мощной IT-корпорации страны. Ты вхож к олигархам «ельцинского» призыва — Ходорковскому, Абрамовичу, Вексельбергу. Тебя допускают к проектам и бюджетам…

Жизнь удалась?

Да, но…

Появляется вдруг «червоточинка», и ты закладываешь в свою карьеру буржуя крутой вираж, становясь депутатом Госдумы, причём от как бы «оппозиционной» партии эсеров. Впрочем, тут совсем не плохой ход: мама ведь уже в Сенате, а папа — в авторитетных экспертах Госсовета, который возглавляет президент, и это всячески помогает парламентской карьере сына. Попутно ты молчаливо предаёшь своего благодетеля из бизнеса, осужденного в начале 2000-х по надуманным обвинениям в «краже у самого себя». То есть, поведение твоё — лояльно, а ты сам — всё так же часть элиты и Системы™.

Хотя поведение твоё уже и отличается лёгкой фрондой. Ты начинаешь общаться с несистемной оппозицией, мечтающей, однако, встроиться в Систему™. Сходишься с коллегой парламентарием и таким же мальчиком-мажором Дмитрием Гудковым, чей папа́, правда, не видный учёный, а бывший комитетчик, ушедший в охранный #бизнес (вполне легальное прикрытие для налаживания связей между Конторой и Криминалом — того самого, что ей годами недоставало для успешного соперничества с «синими»). Вы там на паях разводите протестную деятельность в Госдуме, участвуете в оппозиционных митингах и вообще двигаетесь в сторону лидеров протеста. Но тут пришёл Навальный и всё испортил ©. Наглый и амбициозный «мальчик с московской окраины» решительно задвинул обоих мажоров, став лицом и брендом несистемной оппозиции.

Этот #бизнес не выгорел. Что делать дальше?

Ты восстанавливаешь старые связи и возвращаешься к business as usual по принципам РОЗ («распил-откат-занос»). Мутишь мелкие гешефты под лейблом «Сколково» и надеешься просто пересидеть. Однако вдруг выясняется, что время уже другое, и прежних «шалостей» Система™ не прощает. Даже мама с папой тут бессильны.

Остаётся лишь бежать из ужасного Мордора. Сначала в #США, в эту «цитадель либерализма». Но там оказывается, что сама возможность этого бегства была не наградой за прошлое, а лишь авансом на будущее, который нужно отрабатывать. И вот ты уже в Киеве продолжаешь борьбу с Режимом™, всё больше и больше сближаясь со спецслужбами враждебной страны. Получаешь ВНЖ, получаешь гражданство, но… это также всего лишь «авансы». Которые тоже необходимо отрабатывать — теперь уже новым «хозяевам».

И вот — финал. Ты уже не российский, а украинский политик. Оправдываешь теракты в России якобы вызванные ответом на СВО. Распространяешь фейки про якобы российских «партизан». Уже прямо, без обиняков участвуешь в информационной войне против своей бывшей Родины, не гнушаясь никакими средствами.

Да, именно против Родины, а не против Кремля или кремлёвской власти. Потому что как можно оправдывать явные теракты в отношении мирных людей, ни разу не бравших в руки оружие, будь ты хоть миллион раз против «кровавого тирана»? Как вообще можно призывать к террору против своих же бывших соотечественников?

Как можно было пасть настолько низко, Илья Пономарёв?

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