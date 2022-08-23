 

Британским военным велели готовиться к войне с Россией

23.08.2022, 2:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Британским военным посоветовали готовиться к возможной отправке на Украину для участия в конфликте против России, пишет Daily Mirror. Кроме того, военнослужащим Великобритании также рекомендовали начать готовить своих близких к подобному развитию событий.


AP

Британским военным сказали готовиться к войне с Россией — и готовить к этому своих близких, пишет The Daily Mirror. Об этом заявил уорент-офицер Пол Карни, самый высокопоставленный британский военный неофицерского звания.

В частности, военные, по его словам, должны подготовить свои семьи к возможной отправке британских солдат на Украину для борьбы с Россией в вооружённом конфликте, который продолжается уже шесть месяцев.

«Я хочу, чтобы мы все проверили, что мы физически пригодны для проведения операций, а ещё важно, чтобы мы подготовили семьи и наших близких, на долю которых в наше отсутствие зачастую выпадает самая тяжёлая роль, — написал Карни в своей статье для журнала Soldier. — Я прошу, чтобы вы сейчас обсудили с ними потенциальную переброску. Найдите номера служб поддержки и соответствующих людей, которые могут им помочь, например, сотрудника отдела социального обеспечения или священника».

Он пояснил, что это очень важно, так как военные, находясь в командировке, могут не выходить на связь в течение длительного времени.

«Убедиться в том, что наши близкие получают поддержку, в которой они нуждаются, для нас также жизненно важно, поскольку мы не сможем выкладываться на 100% в командировке, если будем переживать о доме», — добавил Карни.

Экс-глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат назвал совет Карни «благоразумным».

«Это не означает, что армия вот-вот отправится на Украину, но обязанностью любой армии в мирное время является подготовка к войне во всех жизненных аспектах», — подчеркнул Даннат.

Он также добавил, что с учётом конфликта в Европе и «агрессивной России» британским солдатам «вполне разумно быть реалистами по поводу того, что может произойти». 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11.21 / Брови – главный акцент на лице любой женщины: тренды, которые будут в моде в 2022 году

23.07.20 / Назван овощ, который снижает вредное воздействие от сигарет – это помидоры

11.04.22 / Мнение: Не пытайтесь покинуть Украину

12.12.21 / Профессиональная ассоциация бутлегеров пообещала к новогодним праздникам повысить качество суррогатного алкоголя

25.02.22 / Анна Семенович рассказала о специфике влюбленности в 40 лет

06.11.20 / Ирина Шейк стала лицом “золотого” аромата

25.06.22 / Россияне, купившие авто за границей, не могут зарегистрировать его в ГИБДД

16.01.22 / Восстановить ресницы после наращивания достаточно легко: полезные советы

26.02.22 / Вслед за Бритни: Аманда Байнс подала прошение о прекращении опеки

31.05.22 / People’s Daily – Китай посоветовал США выстраивать отношения с Пекином на принципах взаимоуважения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика