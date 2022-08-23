Le Figaro – «мужчина тоже может забеременеть» — рекламная кампания ассоциации планирования семьи возмутила французских политиков

Рекламный плакат ассоциации «Планирование семьи» с изображением пары, в которой трансгендерный мужчина ждёт ребёнка, стал предметом ожесточённых споров во Франции, передаёт Le Figaro. Как пишет издание, изображение сопровождалось утверждением, что «мужчина тоже может забеременеть», что вызвало гневную реакцию консервативных политиков. Сама организация считает, что стала жертвой несправедливых нападок и готовит иски в суд, пишет газета.



Laurier The Fox

Рекламный плакат ассоциации «Планирование семьи» с изображением пары, в которой трансгендерный мужчина ждёт ребёнка, и подписью: «В «Планировании» мы знаем, что мужчины тоже могут забеременеть», стал предметом ожесточённых споров во Франции, передаёт Le Figaro.

В социальных сетях несколько политиков от партий «Национальное объединение» и «Реконкиста!» осудили попытку продвижения «гендерной теории» ассоциацией, получающей субсидии из бюджета. «Планирование семьи» — теперь просто ассоциация, выступающая за гендерную теорию. Тем не менее, он по-прежнему субсидируется нашими налогами и уполномочена министерством национального образования вмешиваться в дела молодёжи!», — возмущается вице-председатель партии «Национальное Объединение» Элен Лапорт.

«Планирование семьи» все больше отходит от своей первоначальной миссии и становится передаточным звеном для сторонников гендерной теории», — считает депутат Европарламента Тьерри Мариани.

«В «Планировании», как это часто бывает, мы говорим что попало», — язвит, в свою очередь, Жером Ривьер, евродепутат от партии "Реконкиста"!». По мнению пресс-секретаря партии «Национальное объединение» Филиппа Балларда, «общество, цивилизация находятся под угрозой исчезновения, когда оно отвергает свои ценности, свою идентичность, впадают в релятивизм и делают такие глупые заявления».

Как отмечает издание, против кампании высказались не только представители крайне правых, но и политики других взглядов. В частности, основатель ассоциации SOS Racisme и бывший видный деятель Социалистической партии Жюльен Дре заявил, что уважает и понимает людей, чувствующих себя особенными, но «когда мы хотим заставить общество принять это как естественный итог, это тоже становится формой нетерпимости», — написал он в соцсетях, вызвав гнев многих пользователей интернета. Другие комментаторы также напомнили о биологической природе беременности.

Тем не менее, ассоциация «Планирование семьи» считает, что стала жертвой «чрезвычайно жестокой атаки» в социальных сетях со стороны крайне правых деятелей и их сторонников. «Эти атаки используют как предлог плакат с изображением трансгендерного человека, чтобы призвать лишить нас субсидий, поставить под сомнение нашу легитимность как ассоциации, защищающей права женщин и борющейся за право на аборт», — сетует организация в заявлении.

Организация также заверила, что консультируется со своими адвокатами, чтобы привлечь к ответственности «разжигателей ненависти, которые иногда являются одновременно и должностными лицами республики». «Сексуальные и репродуктивные права — это единое целое: в «Планировании» мы не выстраиваем иерархию, мы боремся не только за аборты, но и за сексуальное здоровье трансгендеров или за доступ молодёжи к сексуальному просвещению», — оправдывается организация.

Как передаёт газета, в то же время «Планирование семьи» получило поддержку со стороны левых политиков, таких как мэр Парижа Анна Идальго, которая раскритиковала «нападки на почве ненависти», и партия «Зелёных», которая «решительно осудила трансфобное киберзапугивание, направленное против» ассоциации.