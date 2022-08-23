Нашли в кустах: в покрытом черными струпьями теле насилу опознали звезду “Моей прекрасной няни”

В личном блоге Олеся Железняк поделилась кадрами со съемок фильма “Яга 2020”. В картине актрисе досталась роль болотного чудища – на снимках она изображена в жутком образе.

На лице знаменитости красуется пугающий черно-зеленый грим, напоминающий струпья. Голову Олеси Железняк “украшает” парик с зелеными, сбившимися в колтуны волосами. Также для большей реалистичности актриса решила залечь в кусты, там ее и нашел фотограф. В Сети валяющуюся по земле артистку насилу опознали – образ получился действительно страшный.

Как известно, премьера фильма “Яга 2020” намечена на будущий год. Звезда сериала “Моя прекрасная няня” сыграет в нем Кикимору.

Напомним, наибольшую известность актрисе принесли работы в многосерийных фильмах. Одна из последних удачных работ – “Сваты”, где та исполнила роль Ларисы Викторовны Буханкиной.

Первую большую известность Олеся Железняк заполучила благодаря работе в фильме “Ландыш серебристый”. Ее партнерами по картине стали Юрий Стоянов, Александр Цекало и Валерий Гаркалин.