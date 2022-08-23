Монохромный стиль станет самым актуальным этой осенью: идеи с фото для модного образа

Модная тенденция заигрывает с минимализмом и элегантностью. Под образом, состоящим из элементов разных оттенков единого цвета, раньше понимали сочетание только черного и белого, но сейчас внимание дизайнеров (судя по фото в гламурных журналах) сосредоточено на мягкой пастельной гармонии. Трудно не вдохновиться и не захотеть создать свой собственный монолук на прохладное время года.

Монохромный стиль

Приближается осень, и вы уже готовитесь обновить гардероб к новому сезону. Монохромный образ наиболее эффектно смотрится именно в холодное время года, когда можно носить многослойную одежду самых разных цветовых сочетаний. Преимуществу этого тренда уже отдали должное как сомневающиеся скептики, поначалу не оценившие его прелесть, так и стильные дамы, разбирающиеся в моде и на ура встречающие самые смелые тенденции. И те, и другие уверяют, что выбор монохромной одежды значительно облегчает создание наряда.

Нейтральная гамма – палочка-выручалочка

Самый простой способ «вписаться» в модный тренд – выбрать одежду нейтрального цвета: это все оттенки коричневого, серого, бежевого и проверенного временем черного. Такая палитра стала настоящей классикой монолука. Плащ, брюки или юбка, блузка в единой нейтральной гамме станут вашей палочкой-выручалочкой и сделают любую фигуру стройнее.

При желании можно добавить яркий акцент – маленький, но очень существенный: им станет платочек или ремень другого оттенка. И тогда ваш образ никто не назовет скучным.

Базовые универсальные оттенки

Сначала определитесь с базовым цветом и после этого выбирайте вещи подходящих полутонов, отталкиваясь от него.

Черный – это не только практично, но и элегантно. Не стремитесь облачиться во все темное, а лучше поиграйте с многообразием цвета интригующего и загадочного оттенка, чтобы получились плавные переходы. И не забывайте про аксессуары – клатч, шляпку, очки или ремень.

Цвет верблюжьей шерсти можно назвать универсальным, однако есть вероятность превратиться в унылое серое пятно. Чтобы это не произошло, выбирайте те оттенки бежевого, которые идеально подходят к оттенку вашей кожи. Наряд, составленный из светлых вещей, всегда прекрасен, и его не стоит перегружать аксессуарами, даже самыми стильными и изящными. Уютный бежево-серый монохром – прекрасный выбор для осени, а чтобы не выглядеть скучно, можно «поиграть» с фактурой.

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Единая цветовая гамма

Для менее смелых модниц стилисты советуют сочетать наряд с аксессуарами того же оттенка, и это прекрасная идея. Например, к ярко-алому пальто купить красную сумочку, получив на выходе шикарный образ. А приобретя спортивные штаны, футболку и кофту одинакового оттенка, вы легко создадите милый ансамбль для проведения уютного вечера с семьей или друзьями. Помните, что составляя такой комплект, необходимо выбирать оттенки одной температуры (либо холодной, либо теплой гаммы).

Еще один замечательный совет: используйте в наряде один центральный оттенок – выразительный цвет, привлекающий внимание. Его можно окружить спокойными тонами, которые сделают ваш образ элегантным. Например, юбку изумрудного цвета или ярко-фиолетовое платье дополнить плащом или пальто менее ярких оттенков, но в единой цветовой гамме.

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Игра с цветом, фактурой и принтом

Самые смелые модницы, не боящиеся рисковать, готовы поиграть с цветом. Они выбирают нарочито яркие оттенки для монохромного образа, не забывая об эффектном макияже. Иногда даже самые не сочетаемые между собой вещи в единой гамме часто выглядят очень интересно и гармонично. Не бойтесь экспериментировать с новыми цветами и фактурами. Например, теплый вязаный кардиган можно дополнить шифоновой юбкой или легкими штанами изо льна. Такой образ не будет выглядеть монолитным и тяжелым.

Кроме того, стилисты используют для монохромного образа различные принты. Стремитесь к тому, чтобы оттенок рисунка был максимально близким по цвету, и тогда ваш монолук получится живым и объемным. По словам профессионалов, такая геометрия придает некую «выпуклость» образу, который сразу становится глубоким.

Стилисты уверяют, что моностиль в одежде, существующий довольно давно, никогда не уйдет в прошлое. Аутфиты в единой цветовой гамме – проявление своего внутреннего состояния и мироощущения. Если грамотно сочетать оттенки, образ не будет скучным.