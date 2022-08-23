Мнение: Ну и версия…

Блин! Не, я снисходителен и всегда готов поверить во всякие чудеса, я и в гомеопатию вполне верю, мой принцип «всё в жизни бывает». Но объясните – зачем страшная украинская диверсантка сняла квартиру в том же доме, что и Дугина, жила с ней рядом чуть ли не месяц, а взрывать ее поперлась куда-то за сотню км в Подмосковье??

А если она так и планировала взорвать ее где подальше – то зачем она рядом с ней поселилась?

И почему все-таки диверсантка передвигалась по РФ на Мини-Купере – чрезвычайно приметной и довольно редкой в России машинке? Почему не на Ладе-Гранте?