Мнение: Ну и версия…
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Блин! Не, я снисходителен и всегда готов поверить во всякие чудеса, я и в гомеопатию вполне верю, мой принцип «всё в жизни бывает». Но объясните – зачем страшная украинская диверсантка сняла квартиру в том же доме, что и Дугина, жила с ней рядом чуть ли не месяц, а взрывать ее поперлась куда-то за сотню км в Подмосковье??
А если она так и планировала взорвать ее где подальше – то зачем она рядом с ней поселилась?
И почему все-таки диверсантка передвигалась по РФ на Мини-Купере – чрезвычайно приметной и довольно редкой в России машинке? Почему не на Ладе-Гранте?
Источник: Размышления вольного социолога
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