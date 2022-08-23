Мнение: О “необходимости русского МОССАДа”

О "необходимости русского МОССАДа"

К вопросу о заявлениях о том, что в связи с бандеровским террором "России нужен свой МОССАД". Товарищи, заканчивайте с этим низкопоклонством. Наша история дает хорошие примеры успешной точечной работы по врагам государства на чужой территории еще тогда, когда никакого МОССАДа не существовало.

26 января 1930 года агенты НКВД под руководством начальника 1-го отделения ОГПУ Серебрянского задержали в Париже и вывезли в СССР главу РОВС генерала Кутепова. В процессе Кутепов по неустановленным причинам умер.

В августе 1937 года спецгруппа НКВД ликвидировала во Франции предателя-перебежчика Георгия Агабекова, которого зарезал исполнитель-турок.

4 сентября 1937 года в районе швейцарской Лозанны группой оперативников НКВД под руководством Шпигельгласа был ликвидирвоан предатель-перебежчик Игнатий Рейсс.

22 сентября 1937 года сотрудниками НКВД в Париже был задержан очередной глава РОВС генерал Миллер, после чего вывезен в СССР и после приговора суда расстрелян в 1939 году.

23 мая 1938 офицер НКВД Павел Судоплатов в Роттердаме с помощью коробки конфет ликвидировал главаря украинских нацистов Евгения Коновальца.

20 августа 1940 агент НКВД Рамон Меркадер ликвидировал главу троцкистской оппозиции Льва Троцкого.

И это даже не рассматривая спорные эпизоды вроде убийства/самоубийства Вальтера Кривицкого и не говоря про многочисленные ликвидации времен Великой Отечественной Войны.

В общем, надо не наяривать на МОССАД, а возрождать успешные судоплатовские традиции.

PS. И да. Несмотря на всю критику отечественных спецслужб, современная история России также дает несколько примеров успешных ликвидаций. В частности, Яндарбиева.

—