Zeit – Турция удвоила импорт нефти из России, несмотря на украинский конфликт

Турция продолжает укреплять экономическое сотрудничество с Россией, несмотря на события на Украине, пишет немецкая газета Die Zeit. В частности, в этом году Турция более чем в два раза увеличила импорт российской нефти. При этом закупки нефти североморских, иракских и западноафриканских сортов, напротив, снизились — покупать у РФ оказалось выгоднее, а ограничений на импорт нефти в Турции нет.



AP

Несмотря на военные действия на Украине, Турция продолжает тесно сотрудничать с Россией, пишет немецкая газета Die Zeit.

Так, в этом году Турция более чем в два раза увеличила импорт российской нефти. По данным финансовой компании Refinitiv, импорт нефти удвоился с 98 тыс. баррелей в среднем за тот же период прошлого года до более чем 200 тыс. баррелей. По информации финансовой компании, турецкие нефтеперерабатывающие заводы с тех пор переработали значительно больше российской нефти марок Urals и Siberian Light.

В то же время снизились закупки североморских, иракских и западноафриканских сортов нефти, сообщается в статье. «Решение турецких нефтепереработчиков было очевидным, поскольку у них нет ограничений на покупку российской нефти», — сообщил один из трейдеров. Он также добавил, что рентабельность была хорошей. Ни министерство энергетики Турции, ни нефтеперерабатывающие заводы не дали комментариев на основании представленных данных.

Как напоминает немецкая газета Die Zeit, несмотря на военные действия на Украине, Турция до сих пор не ввела санкции, обосновывая это своей зависимостью от поставок российских энергоносителей. Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в начале августа также договорились об укреплении экономического сотрудничества, подчёркивает Die Zeit.