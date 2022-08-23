Bloomberg – «не лучшая идея» — Боррель выступил против запрета на въезд в ЕС для россиян

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил против предложения стран Восточной Европы запретить гражданам РФ въезд в ЕС, пишет Bloomberg. По мнению Борреля, запрещать въезд всем россиянам нецелесообразно. На его взгляд, лучше ввести ограничения для олигархов, но поддержать жителей России, желающих бежать из страны.



AP

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель выступил против предложения некоторых государств запретить гражданам РФ въезд в ЕС, пишет Bloomberg.

«Запрещать въезд всем россиянам — не лучшая идея», — заявил Жозеп Боррель на конференции в Испании. «Мы должны быть более избирательными», — добавил он.

По мнению Борреля, ЕС не должен открывать двери для олигархов, однако он напомнил, что «есть много россиян, которые хотят бежать из страны, потому что они не хотят жить в такой ситуации».

Как передаёт издание, ЕС намерен обсудить вопрос о запрете въездных виз для российских туристов на встрече министров иностранных дел блока в Праге в конце этого месяца. При этом такие страны, как Эстония, Латвия и Финляндия, призывают ввести запрет на общеевропейском уровне в связи с военными действиями РФ на Украине.

Боррель также напомнил, что некоторые страны уже приняли определенное количество визовых запретов, которые другие страны ЕС не собираются поддерживать, отметив, что было бы лучше сначала обсудить это на общеевропейском уровне.

Так, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его правительство будет настаивать на приостановке действия соглашений об упрощении визового режима между ЕС, Россией и Белоруссией.

«Это кажется достижимым», — считает Липавский. «Мы хотим начать дебаты об ограничении выдачи виз россиянам и выходцам из Белоруссии. Мнения государств-членов в этом отношении разделились, и нам предстоит проделать большую работу», — добавил он.