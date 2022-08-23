 

Лаврентьев день: Что нельзя делать 23 августа

23.08.2022, 0:34, Разное
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ИСТОРИЯ

Преподобный Лаврентий – святой, который был известен своими целительскими способностями, особенно это касалось глазных болезней. Свой путь он начал в Киево-Печерской Лавре, где у него проявился дар исцеления. Позже его отправили в город Туров, где он стал последователем православного богослова и епископа. По приданиям, однажды к святому привели несчастного, в которого вселились бесы. Поговаривали, что человек этот обладал немыслимой силой – мог поднять и отбросить в сторону огромное дерево. Лаврентий же направил одержимого к святым мощам, где тот чудесным образом излечился.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

Чтобы не растерять удачу, 23 августа строжайше запрещено делиться своими тайнами и мечтами. Также нельзя в Лаврентьев день лениться и бездельничать, так как это грозит неудаче в денежных делах. Нельзя сквернословить и обижать близких людей, поскольку иначе можно никогда больше не помириться. Кроме того, нельзя 23 августа есть продукты животного происхождения.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Традиционно в Лаврентьев день молились люди, страдающие от глазных болезней. Народ верил, что 23 августа святой поможет несчастным исцелиться. Существуют следующие традиции, связанные с погодой в Лаврентьев день:

  • Если в Лаврентьев день идет дождь, значит осенью и зимой погода будет хорошей.
  • Если на улице стоит жара и духота, значить осенью стоит ждать бабье лето.
  • Если журавли собрались в теплые края, значит заморозки начнутся уже в октябре.
  • Если на улице ветрено, значит вскоре погода наладится.
  • Если 23 августа на липе появились желтые листья, значит осень начнется рано.

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