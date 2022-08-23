Уход, о котором знают не все: как сделать здоровее волосы и кожу головы с помощью масла монои

Выбирая между различными маслами на растительной основе, задумывались ли вы когда-нибудь, есть ли один буквально универсальный продукт, который может удовлетворить все ваши потребности в уходе за красотой? Если бы вы могли использовать один и тот же продукт для ухода за волосами и кожей тела, разве это не было бы здорово? Эти средства красоты не засекречены, но, к сожалению, о них знают не все. Масло монои – это один из таких продуктов. Его можно использовать как для ухода за кожей, так и за волосами.

Как выглядит масло

Монои означает «ароматизированное масло» на старом таитянском языке. Но этот натуральный продукт не является вытяжкой из растений или цветов. Масло монои — результат смешивания чистого кокосового масла и цветков тиаре (другое название таитянской гардении).

Для коренных жителей монои — это целебное и косметическое масло является священным и используется на протяжении веков. Его активно применяют для лечения ран, кожных заболеваний и лечения головной боли.

Масло имеет светло-желтый цвет и легкий приятный цветочный аромат. Не содержит искусственных или химических примесей.

Где можно купить масло

Довольно большое количество производителей сейчас поставляет на рынок масло моной в различных привлекательных упаковках. Кроме того, всевозможные косметические бренды продают продукты, содержащие масло монои. Лучше отдать предпочтение натуральной косметике без искусственных добавок. Большое разнообразие масла монои доступно в интернет-магазинах.

Масло монои в качестве увлажняющего крема

Кокосовое масло издавна считалось естественным увлажнителем, а масло монои еще лучше благодаря своему составу. Оно имеет более легкую текстуру и быстрее впитывается в кожу, не оставляя после себя ощущения липкости. Вы можете использовать это средство вместо лосьонов и кремов для тела, оно подходит для всех типов кожи, включая чувствительную кожу.

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Как питательная маска для волос

Монои можно использовать в качестве питательной маски для волос или втирать его в кожу головы перед купанием. После просто вымойте локоны как обычно с шампунем.

Масло в качестве средства для выпрямления

Масло можно применять для выпрямления вьющихся волос и одновременно для увлажнения. Масло содержит лауриновую кислоту, которая хорошо проникает в корни волос и делает волосяные фолликулы мягкими. Возьмите небольшое количество масла и согрейте его между ладонями, а затем проведите ладонями по кончикам волос. Равномерно распределите масло по длине волос с помощью расчески.

Монои для волос

Независимо от того, длинные у вас волосы или короткие, они все равно нуждаются в кондиционере. Нет необходимости покупать дорогие средства по уходу, если вы можете использовать масло монои. Добавьте пару капель масла монои в ваш любимый кондиционер для волос и хорошо все перемешайте перед нанесением на локоны. После этого вы будете приятно удивлены, какими шелковистыми, легкими, увлажненными и ароматными стали ваши волосы!

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Масло для улучшения здоровья

Полинезийские племена с самого детства использовали масло монои для защиты от холода, негативного воздействия морской воды и непогоды. Люди пользовались им для защиты своей кожи от соленой воды, когда ходили на каноэ по морю. Даже сейчас дайверы наносят это масло на тело перед погружением.

Когда вы идете на пляж, возьмите с собой масло монои в качестве солнцезащитного крема. Это средство защитит вас от палящего солнца, сухого воздуха и песка.

Используйте монои для массажа

Нет необходимости покупать специальные ароматические эфирные масла для массажа, если натуральное средство находится под рукой. Это масло можно также использовать в виде массажного масла. Вы также можете добавить несколько капель масла монои в теплую воду во время принятия ванны. Просто полежите в теплой воде в течение 20 минут, и это позволит вам наполниться энергией после утомительного рабочего дня, а ночью обеспечит крепкий здоровый сон.

Как правильно использовать натуральное средство

Масло монои лучше всего хранить в стеклянной емкости в темном и прохладном месте. Сколько масла наносить на волосы или кожу, зависит от густоты волос и сухости кожи. Одной столовой ложки этого масла должно быть достаточно для женщин со средними и длинными волосами. Чтобы локоны не выглядели жирными и не теряли объем, начинайте с небольшого количества масла, а затем увеличивайте его количество по мере необходимости. То же самое относится и к нанесению этого масла на кожу.