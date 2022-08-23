Мнение: Ностальгия!

Летят Путин, Медведев и Жириновский в самолете над Россией. Жириновский говорит: я сейчас сброшу 1000 руб и осчастливлю одного человека,, Медведев говорит: а сброшу 2 пятисотки и осчастливлю 2-х человек, Путин говорит: а я сброшу 10 сторублевок и осчастливлю 10 человек. Тут пилот не выдержал и говорит: а я сейчас сброшу 3-х идиотов – и осчастливлю вся Россию.

Старые, добрые анекдоты… (читал сборник 2013 года)