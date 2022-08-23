Пластиковые окна: преимущества конструкций

Разве можно себе представить дом без окна? Конечно же, нет. Окно является основным элементом абсолютно любого помещения. Оно не только приносит в дом свет, но и дарит тепло, уют и комфорт.

Если человек видит, что в комнате несколько окон, то он прекрасно понимает, что в этом доме будет светло и тепло. Но не всегда наличие окон говорит о том, что в доме будет уютно. Главное, правильно подобрать оконную конструкцию.

Качественное окно заметно сразу. Оно не будет пропускать шум с улицы и держать тепло в доме. Среди многообразия оконных конструкций особой популярностью пользуются пластиковые окна. На сайте можно найти качественные пластиковые окна по доступной цене.

Основные типы

Пластиковые окна бывают разные. Все их различают по следующим признакам, на которые рекомендуется обращать внимание:

Форма. Она может быть разной и во многом зависит от размеров оконного проема. Окна могут быть не только квадратными и прямоугольными. По заказу изготавливают треугольные и круглые.

Цвет. В этом случае все зависит от индивидуальных предпочтений клиента. Популярностью пользуются белые и коричневые варианты. В последнее время спросом пользуются варианты под дерево.

Способ открывания. Как будет открываться окно, выбирает человек, в чьем доме эти окна будут устанавливаться.

Преимущества

Пластиковые окна – уникальные конструкции, которые с каждым днем становятся все популярнее. И в этом нет ничего удивительного, потому что они имеют следующие достоинства:

1. Конструкция долговечная

Если ПВХ-окно качественное и изготовлено из экологически чистых материалов, установлено по всем правилам и с учетом рекомендаций, то такое окно прослужит больше 50-ти лет. Многие служат намного дольше.

Мало просто приобрести качественную конструкцию, нужно еще правильно установить окно.

2. Выглядят презентабельно

Если пластиковое окно установлено с учетом всех рекомендаций, то оно будет смотреться красиво и презентабельно. Зачастую, покупатели выбирают стандартный вариант окон с прямоугольной формой и белого цвета. Однако, если хочется чего-то особенного, то можно выбрать нужный оттенок и форму, которая будет соответствовать всем заявленным требованиям.

3. Практичность

Пластиковые окна не нужно утеплять на зиму или красить каждый год. Что касается ухода, то он стандартный.

Профиль можно легко помыть и очистить о грязи. Однако, специалисты не советуют использовать моющие средства, в составе которых содержится хлор и спирт. Абразивные моющие вещества также не подойдут.