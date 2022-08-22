 

TV4 – украинским беженцам в Швеции приходится собирать банки и попрошайничать

22.08.2022, 23:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Многие украинские беженцы, прибывшие в Швецию, возвращаются на родину из-за отсутствия работы и низких пособий, передаёт TV4. По данным телеканала, они предпочитают отправиться домой, где идут боевые действия, нежели жить в нищете. Несмотря на это, большинство политических партий страны выступают против повышения объёмов пособий. Политики считают, что те, кто может работать, должны работать.

Наталья Чепурна: Если мы куда-то идём, то мы всё время собираем бутылки, мы всё время с собой носим пакет. 

Наталья приехала сюда, в Тэбю (пригород Стокгольма. — ИноТВ), со своими двумя детьми в конце марта, после того как российские войска двинулись к её родному городу Чернигову на севере Украины. Пособия в размере 71 шведской кроны (400 рублей. — ИноТВ) в день и 43 шведских кроны (240 рублей. — ИноТВ) на ребёнка не хватает на пропитание, одежду, транспорт и медицинское обслуживание.

Наталья Чепурна: Я чувствую себя нищим человеком, который должен ходить и попрошайничать, потому что я не могу пойти на работу из-за того, что мои дети не ходят в садик. Я очень себя плохо чувствую.

Левая Партия и Партия зелёных — единственные, кто выступают за повышение суточного пособия для украинских беженцев. Две партии хотят пересмотреть их объёмы. Оставшиеся партии не хотят повышения, аргументируя этот тем, что те, кто может работать, должны работать.

Многие украинцы уже вернулись домой в свою страну, потому что они попросту не могут позволить себе жить здесь, в Швеции. Наталья тоже об этом часто задумывается.

Наталья Чепурна: Но меня останавливает то, что там война и у меня двое детей. Если бы я была одна, я бы уже давно вернулась.

Дата выхода в эфир 22 августа 2022 г.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04.22 / Исследователи назвали ранее неизвестные признаки болезни Паркинсона

14.12.21 / Дело с душком: как люди теряют обоняние из-за COVID-19

06.12.21 / Мнение: Белоруссия в стороне не останется

10.05.22 / Spiegel – немецкие поезда опаздывают всё чаще — и так будет ещё долго

20.07.22 / Корректируем изменение пигментации и цвета кожи: десять домашних картофельных масок для лица

03.05.21 / Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер провели уикенд вместе

21.03.21 / Кто в Онтарио зарабатывает $100 тысяч в год и больше

16.07.21 / Королева Максима и король Виллем-Александр с дочерьми поделились новыми семейными портретами

28.06.22 / Три простых медитативных практики для подпитки женской сексуальной энергии

06.07.21 / Дженнифер Лопес дала первое интервью после воссоединения с Беном Аффлеком: “Я счастлива как никогда”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика