 

Пешеходный мост со смотровыми площадками построят через реку Сосенка до метро “Прокшино”

22.08.2022, 23:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В последнее время в Москве строится множество мостов, причем не только автомобильные, но и пешеходные. Даже самая небольшая переправа важна для горожан и комфортного передвижения. Благодаря таким сооружениям пути до нужных объектов значительно сокращаются.

В ближайшем будущем построят крытый пешеходный мост в Сосенском. Сооружение необходимо для того, чтобы горожане могли быстро добираться до станции метро “Прокшино” (Сокольническая линия), которая открылась три года назад.
Необходимая для проведения работ документация утверждена группой компаний (ГК) “А101”.

С моста, который построят над рекой Сосенка, можно будет попасть на главную пешеходную улицу жилого комплекса “Прокшино”, которая ведет к лесопарку “Хованская дубрава”, или же на набережную, благоустройство которой скоро завершится.

“Мост, в первую очередь, имеет практическую ценность – он сделает дорогу до метро более комфортной и станет связующим звеном между несколькими точками притяжения”, – отметили в пресс-службе ГК “А101”.

К слову, на набережной сделают пешеходные и велосипедные дорожки, места для отдыха. Также там установят арт-объекты, появятся детские и спортивные площадки, сервисные и досуговые объекты. Рядом откроются кафе и рестораны.

Главными точками притяжения в этом микрорайоне станут городская площадь и общественный центр “Прокшино”. Там будут проводиться культурно-досуговые, детские мероприятия.

Судя по проекту, пешеходный мост со смотровыми площадками удачно впишется в ландшафт, хоть и конструкция сооружения будет довольно простой (изображения представлены на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы). Плавная и извилистая форма моста будет чуть выше уровня воды.

Смотровые площадки сделают посередине моста с каждой стороны. Там можно будет сделать отличные фотографии и просто отдохнуть. Строительство самого моста завершится в третьем квартале 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что микрорайон “Прокшино” в Сосенском является одним из самых популярных в Новой Москве. Средняя цена одного квадратного метра в этом проекте составляет примерно 267 тысяч рублей. Подробнее о том писали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09.21 / Она напориста, независима и привязана к своим близким: причины, почему старшая дочь в будущем будет идеальной женой

17.06.22 / Мнение: Пленные американские наемники

19.04.22 / Мнение: Влечение к смерти

12.01.22 / В Петербурге прокуратура завела дело о возбуждении ненависти на члена КПРФ

29.08.21 / “Лава” на ногтях – новый тренд ногтевого покрытия из Instargram набирает обороты

24.03.21 / Глобальная сеть: подборка русскоязычных материалов о Китае

13.08.22 / Мнение: Обыски у Трампа, «терминатор» с пальмы и как США присоединили Флориду

26.08.20 / Екатерина Климова воссоединилась с бывшим мужем на выпускном дочери

26.05.22 / Мнение: О начале конца Украины… И это не просто слова!

12.08.22 / Мнение: Удушение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика