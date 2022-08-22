Пешеходный мост со смотровыми площадками построят через реку Сосенка до метро “Прокшино”

В последнее время в Москве строится множество мостов, причем не только автомобильные, но и пешеходные. Даже самая небольшая переправа важна для горожан и комфортного передвижения. Благодаря таким сооружениям пути до нужных объектов значительно сокращаются.

В ближайшем будущем построят крытый пешеходный мост в Сосенском. Сооружение необходимо для того, чтобы горожане могли быстро добираться до станции метро “Прокшино” (Сокольническая линия), которая открылась три года назад.

Необходимая для проведения работ документация утверждена группой компаний (ГК) “А101”.

С моста, который построят над рекой Сосенка, можно будет попасть на главную пешеходную улицу жилого комплекса “Прокшино”, которая ведет к лесопарку “Хованская дубрава”, или же на набережную, благоустройство которой скоро завершится.

“Мост, в первую очередь, имеет практическую ценность – он сделает дорогу до метро более комфортной и станет связующим звеном между несколькими точками притяжения”, – отметили в пресс-службе ГК “А101”.

К слову, на набережной сделают пешеходные и велосипедные дорожки, места для отдыха. Также там установят арт-объекты, появятся детские и спортивные площадки, сервисные и досуговые объекты. Рядом откроются кафе и рестораны.

Главными точками притяжения в этом микрорайоне станут городская площадь и общественный центр “Прокшино”. Там будут проводиться культурно-досуговые, детские мероприятия.

Судя по проекту, пешеходный мост со смотровыми площадками удачно впишется в ландшафт, хоть и конструкция сооружения будет довольно простой (изображения представлены на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы). Плавная и извилистая форма моста будет чуть выше уровня воды.

Смотровые площадки сделают посередине моста с каждой стороны. Там можно будет сделать отличные фотографии и просто отдохнуть. Строительство самого моста завершится в третьем квартале 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что микрорайон “Прокшино” в Сосенском является одним из самых популярных в Новой Москве. Средняя цена одного квадратного метра в этом проекте составляет примерно 267 тысяч рублей. Подробнее о том писали “Дни.ру”.