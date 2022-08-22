 

Праздничный концерт ко Дню флага России проходит на Поклонной горе

22.08.2022, 23:10, Разное
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Для москвичей и гостей города поют “Чайф”, “7Б”, “Земляне”, “Серьга”, Uma2rman, Светлана Сурганова, Сергей Бобунец, Александр Скляр и другие.

Прямая трансляция доступна на сайте мэра Москвы mos.ru, в социальных сетях “ВКонтакте” и “Одноклассники”.

В День флага в Москве прошли флешмобы и мероприятия на культурных площадках. На Поклонной горе 200 волонтеров и активистов из 90 регионов в рамках акции “Россия объединяет” развернули гигантский триколор.

Культурные площадки подготовили более 60 мероприятий. В культурных центрах выступили творческие коллективы, а в сети кинотеатров “Москино” показали легендарные советские фильмы.

В ночь на понедельник в Москве прошел автопробег 300 автомобилей в цветах российского флага.

День государственного флага учрежден указом президента Бориса Ельцина от 20 августа 1994 года.


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