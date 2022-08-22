 

В Госдепе США прокомментировали убийство Дугиной

22.08.2022, 23:00, Новости дня
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Соединенные Штаты безоговорочно осуждают убийства мирных граждан, где бы они ни происходили, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя гибель российской журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной.

«Мы безоговорочно осуждаем атаки на гражданских лиц, будь то в Киеве, в Буче, в Харькове, в Краматорске, в Мариуполе или в Москве», – приводит слова руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Как утверждает сотрудник Госдепа США, что «этот принцип применим во всем мире». «Мне нечего рассказать помимо того, что вы все слышали, – того, что Украина отрицает любую причастность к нападению на этого человека», – сказал он. В ответ на просьбу уточнить, значат ли его слова то, что в Вашингтоне верят заявлениям Украины о том, что Киев не причастен к убийству, Прайс сказал: «Я не сомневаюсь, что российская сторона расследует это. Я также не сомневаюсь, что россияне сделают определенные выводы. Все, что я могу сказать сейчас, это то, что Украина отрицает любую причастность. А мы со своей стороны осуждаем преднамеренные атаки на гражданских лиц где бы то ни было», – ответил Прайс.

Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».

По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной.

Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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