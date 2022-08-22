 

Медведев направил родителям погибшей Дугиной телеграмму

22.08.2022, 23:00, Новости дня
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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму со словами соболезнования в связи с гибелью журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной и выразил уверенность, что виновные в убийстве понесут заслуженное наказание, сообщили в секретариате зампреда Совбеза.

«Потрясен этим чудовищным преступлением. В нашей стране и за рубежом Дарью знали и ценили как яркого общественного деятеля, талантливого журналиста и ученого. Она была предана Родине всем сердцем и душой, превыше всего ставила интересы Отечества, самоотверженно работала на его благо», – приводит ТАСС слова Медведева, сказанные им в телеграмме, направленной в адрес родителей погибшей Дугиной.

«Уверен, что виновные в гибели Дарьи будут найдены и понесут заслуженное наказание. Вечная ей память. Разделяю ваше горе в этот тяжелый момент», – написал Медведев.

Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».

По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной.

Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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