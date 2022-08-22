Политолог: РФ должна потребовать выдворить посла Украины в Казахстане

«Казахстанское руководство должно отреагировать и направить ноту протеста послу Украины, ведь Казахстан – член ЕАЭС и дружественная РФ страна. Но разжигать публичный скандал не нужно», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Лепехин. Ранее МИД РФ отреагировал на призывы украинского посла в Нур-Султане Врублевского «убивать больше русских».

«Само собой, что Россия должна потребовать выдворить посла Украины в Казахстане. Но Казахстан трогать не нужно. Заявление сделал представитель Украины. В отношении тех стран, с которыми Россия работает в дружественном режиме, следует воздержаться от публичных заявлений и действовать по дипломатическим каналам. Например, указать МИДу Казахстана на то, что они оставили без ответа выходку украинского посла, и написать соответствующее заявление президенту Касым-Жомарту Токаеву по своим каналам», – считает гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

«Русофобские высказывания украинского посла в Нур-Султане не должны оставаться без каких-либо последствий с нашей стороны – как в принципе и любые инсинуации нацистского свойства. Понятно, что казахстанское руководство на самом деле должно отреагировать и направить ноту протеста послу, поскольку Казахстан – член Евразийского экономического союза и дружественная страна по отношению к России. Но разжигать публично это не нужно, чтобы не поддаваться на провокацию украинских дипломатов. Если сейчас начнем нагибать Казахстан, значит, провокация украинского посла удалась», – уверен собеседник.

По мнению Лепехина, в РФ возникла потребность в создании специального органа власти, который бы сканировал информационное и политическое поле на предмет русофобских и нацистских высказываний для выработки соответствующих мер реагирования. «Украинские дипломаты специально разжигают русофобию разного рода провокациями и инсинуациями, пользуясь любыми случаями для того, чтобы сказать в адрес РФ что-нибудь оскорбительное или лживое. По каждому такому публичному украинскому деятеля необходимо работать нашим специалистам в области сканирования информации. Тут же давать рекомендации в определенный орган, который должен быть создан при администрации президента, например, для разработки мер реагирования, – считает политолог. – Все информационное и политическое пространство нужно тщательно отслеживать, чтобы на каждый шаг русофобов на Украине, в Эстонии или Латвии реагировать самым жестким образом».

В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявляет: «Чем больше убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям».

Следственный комитет России даст оценку высказываниям Врублевского, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе СК РФ.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о скандальном завершении посольской карьеры бывшего диппредставителя Украины в Германии Андрея Мельника, который позволял себя хамские высказывания в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца и удостоился порицания даже от главы МИД соседней Польши. В понедельник оскандалившийся экс-посол Мельник дал совет своему преемнику – продолжать «постоянно бросать вызов пассивной германской политической элите». Совет вызвал раздраженную реакцию в немецком обществе.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о деградации украинской дипломатии – в том числе и на уровне сменяющих друг друга министров.

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