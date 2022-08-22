 

На США приходится треть всех случаев оспы обезьян в мире

22.08.2022, 22:05, Разное
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В США набирает обороты вспышка обезьяньей оспы. Как передаёт NTD, на Америку приходится треть всех заболевших в мире. Средний возраст заболевших — 35 лет, 93% случаев — среди мужчин, которые сообщили о недавнем сексуальном контакте с другими мужчинами. При этом меры, которые применяют, пока не позволяют эффективно сдержать вирус.

Вспышка обезьяньей оспы набирает обороты в США. В 49 штатах страны, а также Вашингтоне и Пуэрто-Рико уже выявили более 13 500 случаев заболевания.

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний объявила, что в последнее время произошёл резкий скачок числа инфицированных. Теперь на США приходится треть всех заболевших в мире.

При этом меры, которые применяют, пока не позволяют эффективно сдержать вирус.

РОШЕЛЬ ВАЛЕНСКИ, директор CDC: Средний возраст заболевших — 35 лет. А 93% случаев — среди мужчин, которые сообщили о недавнем сексуальном контакте с другими мужчинами.

Министерство здравоохранения США обещает увеличить поставки вакцины. В ближайшие дни поступит ещё миллион 800 тысяч доз.

РОШЕЛЬ ВАЛЕНСКИ: Мы ожидаем, что защита будет максимальной через две недели после второй дозы вакцины.

При этом в Центре по контролю и профилактике заболеваний прошло внутреннее расследование. Оно выявило, что реакция на COVID и оспу обезьян вызывала растерянность среди населения, а важную информацию нередко объявляли слишком поздно.

Теперь агентство собирается провести ряд изменений, чтобы эффективнее реагировать на подобные вспышки. Так, оно сможет требовать от штатов предоставлять данные, а также быстрее нанимать персонал и предлагать более конкурентную заработную плату. Все эти реформы потребуют одобрения Конгресса.

В целом в 92 странах мира выявили более 35 тысяч случаев обезьяньей оспы. За последнюю неделю новых заражений было на 20% больше, чем неделей ранее — 7,5 тысяч случаев.

Дата выхода в эфир 19 августа 2022 года.

 


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