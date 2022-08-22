Мнение: Короли помойки

Когда мы обсуждаем смертельные болезни экономики Запада, кто-нибудь непременно вспоминает про войну. Дескать, раз всё так плохо, раз доллар уже не выплывет, нужна большая война. Война всё спишет.

Если смотреть с позиции США как государства, то в большой войне есть смысл. Если все основные геополитические противники Америки, — Китай, Россия, Индия, Евросоюз, Япония, Бразилия, прочие — будут лежать в руинах и управляться из Вашингтона, то за 15-25 лет США могли бы провести перезагрузку и вернуться в свой золотой век, в 1950-е годы.

Проблема в том, что для этого США должны остаться над схваткой, не участвовать в конфликте. К примеру, Индия воюет Пакистаном, Россия — с Китаем, а США надрывно визжат и подкидывают оружия проигрывающей стороне. Но так у американцев не получается, потому что им никак не удаётся провести своих агентов ко власти в великих державах. Возьмём, к примеру, Россию: Ельцин выдал в 1999 загогулину, передав власть патриотическим силам, а попытка американцев устроить оранжевую революцию в 2011-2012 закончилась пшиком. Аналогичные неудачи наблюдаются и по остальным крупным странам, за исключением сервильных Евросоюза с Японией, которые надо рассматривать отдельно.

И Россия, и Китай проводят независимую политику, а независимая политика предполагает однозначный выбор блоков: с нормальными странами дружить, от американских мясников совместно обороняться. Отношения Индии и Пакистана сложнее, но и там довести дело до войны американцам не удалось. Кратко упомяну, что обе страны вступили в наш ШОС, чтобы у них был надёжный канал для сглаживания конфликтных ситуаций.

Пока что США не оставляют попыток. В феврале они перевели Украинский кризис в горячую фазу, чтобы уничтожить Россию экономически, а потом завести в Кремль какого-нибудь российского аналога Зеленского, чтобы тот напал на Китай. Также США вяло пытаются вынудить Китай начать спецоперацию на Тайване. Ничего не выходит, так как влияние США, — спасибо и Арабской весне, и ЛГБТ-БЛМ, и Украине — сошло на нет. Во всех независимых странах пособники США воспринимаются сейчас совершенно однозначно — как предатели. К властным рычагам таких не допускают, просто из чувства самосохранения.

Таким образом, разжечь войну США уже не могут. Могут прямо напасть на кого-нибудь, — на Россию или на Китай, к примеру, — но тогда весь смысл войны теряется. Даже в случае победы, которая отнюдь не гарантирована, США получат огромный ущерб, но не получат позиции гегемона.

Однако если мы посмотрим на ситуацию с позиции конкретного представителя американских элит, мы обнаружим, что крах доллара не является такой уж большой проблемой. Да, простой Джон Доу обнаружит себя в глубочайшей бедности: ему придётся продать автомобиль и перейти со стейков на макароны. Но в конечном итоге это пойдёт ему на пользу — уж лучше работать по 12 часов в день за копейки, чем медленно умирать под тяжестью 150 килограммов жира. Наш же элитарий будет в порядке: в рамках подготовки к надвигающемуся краху он скупит землю (как Билл Гейтс), или золото, или акции табачных компаний, или всё это сразу, плюс ещё что-нибудь за рубежом, чтобы точно сохранить свои деньги в ходе катастрофы.

Грядущий крах доллара открывает перед нашим элитарием два сценария.

Сценарий первый. Никакого краха доллара не будет, экономисты врут, беспокоиться совершенно не о чем. Тогда никакая война не нужна, надо пойти и купить ещё акций Теслы.

Сценарий второй. Ожидается крах доллара. Тогда надо попить чайку со своим другом-финансистом и составить вместе с ним два списка активов:

— активы, которые после гиперинфляции доллара подорожают;

— активы, которые гипера подешевеют.

Дальше вложиться в активы, которые подорожают, дождаться гипера, а потом переложиться в активы, которые подешевеют. Война, опять-таки, не нужна, она только испортит славную комбинацию, при помощи которой можно увеличить своё состояние в разы.

Да, экономика США превратится в одну большую помойку. Однако наш элитарий будет на этой помойке королём, что его всяко устроит больше, нежели переход в состояние радиоактивного трупа.

Подводный камень у плана только один, и это отнюдь не Россия. Это другие элитарии, которые тоже хотят отгрызть свой кусок пирога, и которые уже отбросили в сторону неписанные джентльменские правила. Политическая система США стремительно деградирует — проигравших выборы теперь пытаются ограбить, убить или посадить, как будто дело происходит не в Америке, а в какой-нибудь варварской африканской стране. Мало будет радости от заработанных денег, если тебя отправят за решётку, так как ты поддерживал условного Трампа или, наоборот, поддерживал другую сторону.

Из всего этого следует несколько парадоксальный, но подтверждающийся натурными наблюдениями вывод. Условный американский конгрессмен или миллиардер плевать хотели и на Китай, и на Россию, и уж тем более на Украину, которую они и на карте-то не найдут. Всё, что их волнует — это местные выборы, внутренняя борьба за власть в США. Если их группа сохраняет власть в США, они в шоколаде. Если их группа теряет власть в США, они в беде. А что там будет с Соединёнными Штатами в целом, как с государством, уже дело десятое. Будьте уверены, если американские власти останутся у власти, способ защитить и приумножить личные деньги они найдут.