День открытых дверей в библиотеках и культурных центрах Москвы пройдет 27 августа

На следующей неделе в России начинается новый учебный год. В Москве День знаний отметят порядка полутора миллионов дошколят, школьников и студентов. Их ждут не только учебные заведения, но и столичные библиотеки, и культурные центры.

27 августа в городе пройдет традиционная акция “Единый день открытых дверей”, во время которой дети и подростки расскажут о своих планах на грядущий учебный год. “В день открытых дверей посетителей

будут ждать более чем в 160 городских библиотеках и 70 культурных центрах Москвы”, – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Для учащихся образовательных учреждений подготовили познавательные программы, экскурсии, спектакли, концерты, встречи с писателями и музыкантами. Юные посетители вместе со своими родителями выберут студии и кружки (танцы, рисование, актерское мастерство и т. д.)

Например, 27 августа в 12:00 в культурном центре “Ивановский” начнется спектакль “Холодное сердце”, который будет интересен как детям, так и взрослым. Для посещения предварительная регистрация не требуется.

В этот же день в библиотеке №192 на Стеробитцевской улице пройдет творческая встреча с Павлом Шмыревым – музыкантом, лауреатом российских и международных конкурсов. Он расскажет собравшемся о возникновении гитары, укулеле, свирели и барабана, а также сыграет на этих инструментах. Начало в 13:00. Перед посещением необходимо зарегистрироваться по телефону +7 495 711 80 45.

В 13:00 на фестивальной площади ландшафтного парка “Митино” начнутся уроки по уличным танцам и цирковому мастерству. Бесплатное мероприятие организует культурный центр “Митино”. Предварительная регистрация не нужна.

В Доме культуры “Гармония” на Кировоградской улице всем желающим расскажут об истории российского кино. Интерактивная лекция начнется в 14:00. А в библиотеке №58 на Тайнинской улице детей старше трех лет будут учить рисовать картины с помощью песка. Начало в 15:00. Перед посещением необходимо зарегистрироваться по телефону +7495 474 54 66.

Какие еще события в рамках акции “Единый день открытых дверей” пройдут в Москве 27 августа, можно узнать на сайте “Мосразвития”.