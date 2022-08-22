 

Сотрудники ФСБ “вычислили” убийц (среди них 12-леьняя девочка) дочери-пропагандистки философа Дугина

22.08.2022, 21:45, Разное
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Стало известно, что сотрудники ФСБ нашли виновных в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной. “Преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами”, – цитирует представителей ведомства RT.

Организовала взрыв гражданка Украины Наталья Павловна Вовк, которая прибыла в Россию за несколько недель до случившегося. По данным “Вестей Подмосковья”, женщина прибыла на территорию страны вместе с дочерью и поселилась в том же доме, где жила Дарья Дугина.

Она изучила образ жизни жертвы с помощью арендованного автомобиля. В день убийства 43-летняя киллер присутствовала на фестивале “Традиция”, где присутствовала Дарья Дугина. Как сообщает “Царьград”, Вовк привела в действие взрывное устройство с помощью пульта дистанционного управления.


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