Сотрудники ФСБ “вычислили” убийц (среди них 12-леьняя девочка) дочери-пропагандистки философа Дугина

Стало известно, что сотрудники ФСБ нашли виновных в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной. “Преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами”, – цитирует представителей ведомства RT.

Организовала взрыв гражданка Украины Наталья Павловна Вовк, которая прибыла в Россию за несколько недель до случившегося. По данным “Вестей Подмосковья”, женщина прибыла на территорию страны вместе с дочерью и поселилась в том же доме, где жила Дарья Дугина.

Она изучила образ жизни жертвы с помощью арендованного автомобиля. В день убийства 43-летняя киллер присутствовала на фестивале “Традиция”, где присутствовала Дарья Дугина. Как сообщает “Царьград”, Вовк привела в действие взрывное устройство с помощью пульта дистанционного управления.