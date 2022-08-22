В Украине убиты и ранены почти 1000 детей
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С начала войны, развязанной около шести месяцев назад, по меньшей мере 972 ребенка в Украине были убиты или ранены в результате насилия.
В среднем каждый день военных действий приводит к убийству или ранению пяти и более детей. Об этом в понедельник сообщила глава ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.
– Это только те данные, которые удалось подтвердить Организации Объединенных Наций, – отметила Исполнительный директор Детского фонда ООН. – Мы считаем, что реальные цифры намного выше.
По ее словам, большая часть жертв среди детей вызвана применением взрывного оружия, которое поражает как военные цели, так и мирное население, особенно в густонаселенных районах.
– Это происходило в Мариуполе, Луганске, Кременчуге и Виннице. Список можно продолжать бесконечно, – добавила Рассел.
– И вновь, как это происходит в ходе каждой войны, бездумные решения взрослых подвергают значительному риску детей, – подчеркнула она. – Нет такой вооруженной операции, которая не причинила бы вреда детям».
Кроме того, что юные украинцы погибают и получают увечья, им приходится ежедневно сталкиваться с ужасами войны, а те, кто бежал от насилия, переживают разлуку с родными и подвергаются риску сексуальной эксплуатации, надругательств и торговли людьми.
Через несколько дней – начало нового учебного года, но каждая десятая школа в Украине повреждена или разрушена.
– Эскалация насилия по всей стране разрушила систему образования Украины, – предупредила глава ЮНИСЕФ. – Школьные здания превратились для сторон в мишени или использовались в ходе военных действий, и родители теперь боятся посылать своих детей в школу.
Все дети должны учиться, напомнила она, включая тех, кто живет в чрезвычайных условиях.
– Дети Украины – не исключение, – подчеркнула Рассел.
ЮНИСЕФ, по ее словам, вновь призывает немедленно прекратить огонь в Украине, в том числе остановить «жестокое применение взрывного оружия в густонаселенных районах, а также нападения на гражданскую инфраструктуру».
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