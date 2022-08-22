 

В Украине убиты и ранены почти 1000 детей

22.08.2022, 21:33, Новости дня
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С начала войны, развязанной около шести месяцев назад, по меньшей мере 972 ребенка в Украине были убиты или ранены в результате насилия.

В среднем каждый день военных действий приводит к убийству или ранению пяти и более детей. Об этом в понедельник сообщила глава ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

– Это только те данные, которые удалось подтвердить Организации Объединенных Наций, – отметила Исполнительный директор Детского фонда ООН. – Мы считаем, что реальные цифры намного выше.

По ее словам, большая часть жертв среди детей вызвана применением взрывного оружия, которое поражает как военные цели, так и мирное население, особенно в густонаселенных районах.

– Это происходило в Мариуполе, Луганске, Кременчуге и Виннице. Список можно продолжать бесконечно, – добавила Рассел.

– И вновь, как это происходит в ходе каждой войны, бездумные решения взрослых подвергают значительному риску детей, – подчеркнула она. – Нет такой вооруженной операции, которая не причинила бы вреда детям».

Кроме того, что юные украинцы погибают и получают увечья, им приходится ежедневно сталкиваться с ужасами войны, а те, кто бежал от насилия, переживают разлуку с родными и подвергаются риску сексуальной эксплуатации, надругательств и торговли людьми.

Через несколько дней – начало нового учебного года, но каждая десятая школа в Украине повреждена или разрушена.

– Эскалация насилия по всей стране разрушила систему образования Украины, – предупредила глава ЮНИСЕФ. – Школьные здания превратились для сторон в мишени или использовались в ходе военных действий, и родители теперь боятся посылать своих детей в школу.

Все дети должны учиться, напомнила она, включая тех, кто живет в чрезвычайных условиях.

– Дети Украины – не исключение, – подчеркнула Рассел.

ЮНИСЕФ, по ее словам, вновь призывает немедленно прекратить огонь в Украине, в том числе остановить «жестокое применение взрывного оружия в густонаселенных районах, а также нападения на гражданскую инфраструктуру».


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