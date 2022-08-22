Мнение: За что убили пропагандистку Дарью Дугину?

В расследовании убийства Дарьи Дугиной – неожиданный разворот. ТАСС пишет, что взрывное устройство, прикрепленное под днищем автомобиля со стороны водителя, приведено в действие дистанционно.

Собеседник ТАСС в правоохранительных органах утверждает: «В настоящее время установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом».

За автомобилем, якобы, следили и контролировали его передвижение.

Выходит, что преступник (или преступники) видел, что за рулем – не Дугин, а его дочь, что Дугина нет в салоне автомобиля, что Дугин – в безопасности?

Это что получается? Заказ был именно на Дарью Дугину? Как последнее предупреждение отцу? И политическую подоплеку преступления можно отложить? Заказчики хладнокровного убийства Дарьи Дугиной, возможно, чего-то добиваются от отца девушки. И это требование, по всей видимости, не касается творчества и политических взглядов Александра Дугина.

В общем, теряюсь в догадках, чего заказчики убийства Дарьи Дугиной могли требовать от отца погибшей девушки? Есть версии?

На снимке: автомобиль, зарулем которого ехала Дарья Дугина, фотография отсюда

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