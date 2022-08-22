Родила? Дуй на работу! – Личное мнение
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Когда там родила Тодоренко на глазах у трёхлетнего сына? Месяц назад?
Фото: Соцсети
Так вот Регинка — уже на работе, причём с новорождённым подмышкой.
Ну, не Топалову же деньги зарабатывать, в конце-то концов! У него для этого образцово-показательная жена имеется.
«А что ты сделала, чтобы тебя не били?» — задалась как-то вопросом Тодоренко. И сама же постоянно на него отвечает.
Родила, молоко течёт, а ты всё равно будь работящей женой — прихвати младенца (не с папой же его оставлять, мешать такому занятому мужчине играть в приставку) и дуй на съёмки.
Нечего расхолаживаться!
Фото: Соцсети
Деньги сами себя не сделают. Ипотека сама себя не выплатит. Кедики, кепочка и капуччино Топалову сами себя не купят.
Смотрю я на всё это и задаюсь вопросом: а чем занят, собственно, Топалов, помимо ведения соцсетей? Когда-то он что-то там пел, но это, кажется, так давно было, что, можно считать, и не было вовсе.
Суетится одна Тодоренко, а муж — так, статист: за руку там во время родов подержать, фоточки сделать.
Неправильно всё это, я считаю. Очень неправильно.
Женщина должна быть в декрете, как минимум, до трёх лет ребёнка. Да и три — это очень мало. В идеале — сидеть до пяти.
Согласны? Почему?
Сколько было ребёнку, когда вы вышли на работу? С кем оставляли?
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Источник: Лена Миро
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