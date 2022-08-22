 

Родила? Дуй на работу! – Личное мнение

22.08.2022, 21:00, Разное
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Когда там родила Тодоренко на глазах у трёхлетнего сына? Месяц назад?


Фото: Соцсети

Так вот Регинка — уже на работе, причём с новорождённым подмышкой.

Ну, не Топалову же деньги зарабатывать, в конце-то концов! У него для этого образцово-показательная жена имеется.

«А что ты сделала, чтобы тебя не били?» — задалась как-то вопросом Тодоренко. И сама же постоянно на него отвечает.

Родила, молоко течёт, а ты всё равно будь работящей женой — прихвати младенца (не с папой же его оставлять, мешать такому занятому мужчине играть в приставку) и дуй на съёмки.

Нечего расхолаживаться!


Фото: Соцсети

Деньги сами себя не сделают. Ипотека сама себя не выплатит. Кедики, кепочка и капуччино Топалову сами себя не купят.

Смотрю я на всё это и задаюсь вопросом: а чем занят, собственно, Топалов, помимо ведения соцсетей? Когда-то он что-то там пел, но это, кажется, так давно было, что, можно считать, и не было вовсе.

Суетится одна Тодоренко, а муж — так, статист: за руку там во время родов подержать, фоточки сделать.

Неправильно всё это, я считаю. Очень неправильно.

Женщина должна быть в декрете, как минимум, до трёх лет ребёнка. Да и три — это очень мало. В идеале — сидеть до пяти.

Согласны? Почему?

Сколько было ребёнку, когда вы вышли на работу? С кем оставляли?

Источник: Лена Миро


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