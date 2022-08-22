 

Мнение: Новый железный занавес, освобождение Донбасса и плейлист для Турбины

22.08.2022, 20:31, Разное
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1. В Клубе Зелёной Свиньи мы с Кримсональтером обсудили железный занавес для россиян, юанизацию России и шансы европейцев прожить зиму без нашего газа. Фрагмент про юанизацию прикладываю к посту (ссылка). Полная версия, как обычно, на Спонсоре (ссылка). 
 
2. Журналисты из РБК ожидаемо крутят фиги в кармане. Они ставят в кавычки слово “освобождение”, как будто в статье говорится не об освобождении Донбасса от проамериканских боевиков, а о его захвате оккупантами (ссылка).
 
Насколько я понимаю, это редакционная политика СМИ. Вот ещё пример подобных кавычек (ссылка).
 
Интересно, что в фразе “освобождение от немецко-фашистских захватчиков” слово “освобождение” редакторы РБК оставили без кавычек. Мне кажется, тут издание рискует — за рубежом такой выпад в адрес Гитлера могут и не понять.

3. Европейцы иногда ведут себя очень странно (ссылка):

Компания Siemens Energy решила создать плейлист в Spotify для турбины для “Северного потока”, которая всё ещё ожидает своей отправки и ей грустно.

“Наша знаменитая турбина все еще не там, где она должна быть. Она стоит в одиночестве на нашей площадке в Мюльхайм-на-Руре. Давайте окажем бедняжке услугу и создадим плейлист в Spotify”, – сообщается в Twitter компании.

Подобные акции напоминают шаманское камлание. Только шаманы камлают на дождь или, например, на удои северных оленей, а европейцы пытаются произвести некие магические действия, чтобы обожаемый ими Путин принял жертвенную турбину и начал качать газ.

Источник: Место для дискуссий


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