В подвале на востоке Москвы мужчина ограбил и изнасиловал 43-летнюю женщину

По данным следствия, инцидент произошел 20 августа. 35-летний мужчина затащил 43-летнюю женщину в подвал дома в районе Открытого шоссе, изнасиловал и после этого украл телефон. Об этом пишет “Царьград”.

Подозреваемого удалось задержать. Ему предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ, сообщает Общественная служба новостей.