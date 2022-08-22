 

В подвале на востоке Москвы мужчина ограбил и изнасиловал 43-летнюю женщину

22.08.2022, 20:22, Разное
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По данным следствия, инцидент произошел 20 августа. 35-летний мужчина затащил 43-летнюю женщину в подвал дома в районе Открытого шоссе, изнасиловал и после этого украл телефон. Об этом пишет “Царьград”.

Подозреваемого удалось задержать. Ему предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ, сообщает Общественная служба новостей.


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