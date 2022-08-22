 

Мнение: “Раскрыто” убийство Дарьи Дугиной

22.08.2022, 19:46, Разное
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ФСБ сообщила об установлении заказчиков и исполнителей убийства Дарьи Дугиной.

Убийство было спланировано украинскими спецслужбами.
Непосредственным исполнителем убийства выступила гражданка Украины Наталья Вовк с 1979 года рождения, выехавшая с территории России в Эстонию 21 августа. В Россию прибыла 23 июля.

Также сообщают, что:

1. Вовк и ее дочь Софья Шабан арендовали квартиру в доме, где жила в Москве Дарья Дугина.
2. Для слежки за Дарьей Дугиной использовался «Mini Cooper». На нем трижды меняли номера — использовали номерные знаки ДНР, Казахстана и Украины

Источник: Colonel Cassad


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