Мнение: “Раскрыто” убийство Дарьи Дугиной
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ФСБ сообщила об установлении заказчиков и исполнителей убийства Дарьи Дугиной.
Убийство было спланировано украинскими спецслужбами.
Непосредственным исполнителем убийства выступила гражданка Украины Наталья Вовк с 1979 года рождения, выехавшая с территории России в Эстонию 21 августа. В Россию прибыла 23 июля.
Также сообщают, что:
1. Вовк и ее дочь Софья Шабан арендовали квартиру в доме, где жила в Москве Дарья Дугина.
2. Для слежки за Дарьей Дугиной использовался «Mini Cooper». На нем трижды меняли номера — использовали номерные знаки ДНР, Казахстана и Украины
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Источник: Colonel Cassad
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