Мнение: “Раскрыто” убийство Дарьи Дугиной

ФСБ сообщила об установлении заказчиков и исполнителей убийства Дарьи Дугиной.

Убийство было спланировано украинскими спецслужбами.

Непосредственным исполнителем убийства выступила гражданка Украины Наталья Вовк с 1979 года рождения, выехавшая с территории России в Эстонию 21 августа. В Россию прибыла 23 июля.

Также сообщают, что:

1. Вовк и ее дочь Софья Шабан арендовали квартиру в доме, где жила в Москве Дарья Дугина.

2. Для слежки за Дарьей Дугиной использовался «Mini Cooper». На нем трижды меняли номера — использовали номерные знаки ДНР, Казахстана и Украины

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