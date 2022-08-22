 

Замызгалась – Личное мнение

22.08.2022, 19:37, Разное
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Что-то Собчак в последнее время — бабка бабкой. Больно смотреть.


Фото: Соцсети

На башке — ломкая нечёсаная солома, едва прикрывающая залысины. Лицо — облезлое. Выражение — тёткино.

Нет, я понимаю, что на Ксюшадь и при полном-то параде — без слёз не взглянешь.

Да, и обсуждать внешность Собчак — дело довольно низкое, я считаю. Удержаться не могу. Грешна. Но, поверьте, — самой неловко.

И всё-таки: давайте сегодня на примере Ксюшади разберём, какое важное значение в жизни любой женщины имеет ухоженный внешний вид. Особенно — если женщине не 20 лет.

Собчак — не Решетова. Та может умытой в люди выйти и выглядеть хорошо. Ксении так делать на стоит.

Больше скажу: любой женщине нельзя ходить с колтунами в башке, а женщине возраста Собчак всё-таки нужно наносить лёгкий макияж, а не прятать линялую будку под очками.

Ну, там немного выделить скулы, если их, как у Ксении, нет. Чуть пройтись блеском по белёсым губам. Брови подкрасить.

Я сейчас — про полный боевой раскрас, который, кстати, на мой взгляд, не идёт никому. Я — про элементарную любовь к себе и принятие своей женственности.

А теперь признавайтесь: кто у меня тут в трениках с немытой башкой и умытой будкой в люди шастает? За что вы так себя ненавидите?

Неужели неприятно утром поухаживать за собой: уложить волосы, подкраситься, улыбнуться своему отражению в зеркале и выйти в мир, ощущая себя ухоженной женщиной?

Источник: Лена Миро


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